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Casa BRUTUS No.298 試し読みと目次

理想の住まいを手に入れる方法は、新築やリノベなど多様な選択肢があります。新築は空間構成も素材選びも自由自在、時間をかけてゼロから家づくりができます。リノベーションは元の躯体を受け継ぐため、インテリアから家づくりを考えられます。そんな中、YAECAの服部哲弘・恭子は名作住宅を自ら改修するプランを選択したそう。今回の住宅特集では、その改修計画の全貌からディテールまで大解剖するほか、手嶋保、ikken、山田紗子の住宅メソッドや、新築とリノベそれぞれの住宅サンプルを収集。家づくりの選択肢がもっと広がる、最新住宅案内です！

CONTENTS

Features
026 新築？ リノベ？
家づくりの選択肢。
028 HOW TO DESIGN A NEW HOUSE
実験住宅を心地よい空間に
改修したYAECAの家づくり。
048 HOW TO MAKE A NEW HOUSE
理想の家づくりを誰と実現？
建築家という選択肢。
048 01 手嶋保
柔らかな光と自然を感じる、佇まいのいい家づくり。
060 02 ikken
家具工房と一体で設計し、チームでつくる空間の質。
070 03 山田紗子
多様な要素が入り交じる、生活のための自由な家。
BEST HOUSE 2025
最新住宅カタログ。新築編
080 【八事ハウス】by 中川エリカ建築設計事務所/ 中川エリカ
086 【ROOF HOUSE】by TAMADA & WAKIMOTO ARCHITECTS/玉田誠+脇本夏子
090 【Teepee House】by mA-style architects/ 川本敦史+川本まゆみ
092 【民家A】by 浜田晶則建築設計事務所/浜田晶則+佐塚有希
094 【PLAINーVILLAーFOREST】by ウルトラスタジオ/向山裕二+上野有里紗+笹田侑志
098 KNOWLEDGE
新築とリノベ、どっちがいいの？
家づくりの基礎知識。
BEST HOUSE 2025
最新住宅カタログ。リノベ編
100 【O house】by レミングハウス/ 中村好文
106 【鴨川の家】by 芦沢啓治建築設計事務所/ 芦沢啓治+本條理恵
110 【桜丘の二世帯住宅】by ／360°/納谷新+太田諭
114 【barn O】by 木村松本建築設計事務所/ 木村吉成+松本尚子
118 12 SELECTED ARCHITECTS 2025
住宅デザイン建築家リスト
120 HOUSING NEWS
家づくりのための住宅ニュース2025
201 ほしよりこ 描き下ろし特別連載
ラブストーリーを追いかけて
〜それぞれの愛の色〜
Regulars
010 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _93
青山の土浦亀城邸
013 Window on the World
兵庫：神戸旧居留地の歴史的建築が〈visvim〉の新店舗に！
ランス：〈ルイナール〉の新パビリオン、設計は藤本壮介。
129 レストラン予報
#134　中野　オレンガタン
154 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.154　岡山大学 Jテラス／Jホール
158 古今東西 かしゆか商店
Buying No.81　輪島塗の椀
162 祐真朋樹 Miracle Closet
No.216　旧尾崎テオドラ邸
173 News! on Your Fridge
〈ザ・ロウ〉の大人気マルゴーから派生した新作！
ポール・ヘニングセンによる家具コレクション。
179 長山智美　デザイン狩人
No.197　Disney Home × Sanderson
209 A Wall Newspaper
●大阪: ラグジュアリーな世界観に浸る、グッチのバーが大阪に出現！
●東京：吉村靖孝さん、なぜ建築を漫画にしたのですか？
215 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第179回　老舗昆布屋の奥様を築地にご案内!?
猫村さんは今月もがんばっています。
218 Chill CARS
vol.91　Vanden Plas Princess 1300（ADO16）
223 Next Issue
さて3月号の特集は…
224 Life@Pet
VOL.267　この冬はランニングします！
ラル


CASA BRUTUS No. 298

家づくりの選択肢

1,110円 — 2025.01.09
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CASA BRUTUS No. 298 —『家づくりの選択肢』
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