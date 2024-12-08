Casa BRUTUS No.298 試し読みと目次
理想の住まいを手に入れる方法は、新築やリノベなど多様な選択肢があります。新築は空間構成も素材選びも自由自在、時間をかけてゼロから家づくりができます。リノベーションは元の躯体を受け継ぐため、インテリアから家づくりを考えられます。そんな中、YAECAの服部哲弘・恭子は名作住宅を自ら改修するプランを選択したそう。今回の住宅特集では、その改修計画の全貌からディテールまで大解剖するほか、手嶋保、ikken、山田紗子の住宅メソッドや、新築とリノベそれぞれの住宅サンプルを収集。家づくりの選択肢がもっと広がる、最新住宅案内です！
CONTENTS
Features
|026
|
新築？ リノベ？
家づくりの選択肢。
|028
|
HOW TO DESIGN A NEW HOUSE
実験住宅を心地よい空間に
改修したYAECAの家づくり。
|048
|
HOW TO MAKE A NEW HOUSE
理想の家づくりを誰と実現？
建築家という選択肢。
|048
|
01 手嶋保
柔らかな光と自然を感じる、佇まいのいい家づくり。
|060
|
02 ikken
家具工房と一体で設計し、チームでつくる空間の質。
|070
|
03 山田紗子
多様な要素が入り交じる、生活のための自由な家。
|
BEST HOUSE 2025
最新住宅カタログ。新築編
|080
|【八事ハウス】by 中川エリカ建築設計事務所/ 中川エリカ
|086
|【ROOF HOUSE】by TAMADA & WAKIMOTO ARCHITECTS/玉田誠+脇本夏子
|090
|【Teepee House】by mA-style architects/ 川本敦史+川本まゆみ
|092
|【民家A】by 浜田晶則建築設計事務所/浜田晶則+佐塚有希
|094
|【PLAINーVILLAーFOREST】by ウルトラスタジオ/向山裕二+上野有里紗+笹田侑志
|098
|
KNOWLEDGE
新築とリノベ、どっちがいいの？
家づくりの基礎知識。
|
BEST HOUSE 2025
最新住宅カタログ。リノベ編
|100
|【O house】by レミングハウス/ 中村好文
|106
|【鴨川の家】by 芦沢啓治建築設計事務所/ 芦沢啓治+本條理恵
|110
|【桜丘の二世帯住宅】by ／360°/納谷新+太田諭
|114
|【barn O】by 木村松本建築設計事務所/ 木村吉成+松本尚子
|118
|
12 SELECTED ARCHITECTS 2025
住宅デザイン建築家リスト
|120
|
HOUSING NEWS
家づくりのための住宅ニュース2025
|201
|
ほしよりこ 描き下ろし特別連載
ラブストーリーを追いかけて
〜それぞれの愛の色〜
Regulars
|010
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _93
青山の土浦亀城邸
|013
|
Window on the World
兵庫：神戸旧居留地の歴史的建築が〈visvim〉の新店舗に！
ランス：〈ルイナール〉の新パビリオン、設計は藤本壮介。
|129
|
レストラン予報
#134 中野 オレンガタン
|154
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.154 岡山大学 Jテラス／Jホール
|158
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.81 輪島塗の椀
|162
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.216 旧尾崎テオドラ邸
|173
|
News! on Your Fridge
〈ザ・ロウ〉の大人気マルゴーから派生した新作！
ポール・ヘニングセンによる家具コレクション。
|179
|
長山智美 デザイン狩人
No.197 Disney Home × Sanderson
|209
|
A Wall Newspaper
●大阪: ラグジュアリーな世界観に浸る、グッチのバーが大阪に出現！
●東京：吉村靖孝さん、なぜ建築を漫画にしたのですか？
|215
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第179回 老舗昆布屋の奥様を築地にご案内!?
猫村さんは今月もがんばっています。
|218
|
Chill CARS
vol.91 Vanden Plas Princess 1300（ADO16）
|223
|
Next Issue
さて3月号の特集は…
|224
|
Life@Pet
VOL.267 この冬はランニングします！
ラル