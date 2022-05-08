Casa BRUTUS No.267 試し読みと目次

Architecture _08 香川県営住宅一宮団地

フランス：オスカー・ニーマイヤー最後のプロジェクトがついに完成。 ドバイ：フューチャリスティックな形状も注目な、50年後の未来を描く巨大博物館。

〈ボッテガ・ヴェネタ〉の人気バッグが先行販売。 〈ディオール〉と〈ビルケンシュトック〉のコラボ。

151