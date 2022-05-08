マガジンワールド

Casa BRUTUS No.267 試し読みと目次

巣ごもり生活を脱して旅行気分がようやく戻ってきた今、雄大な自然に囲まれてリフレッシュしてみませんか。2022年、ライフスタイルホテルは、都会から自然の中へ。山、海、湖、島。日本ならではの大自然を心ゆくまで満喫する絶景宿が増えています。待望の複合型リゾート、建築家が手がけた自然と一体になったホテル、絶景を独り占めする一棟貸しの宿、土地の恵みを味わうオーベルジュ……。そこにしかない絶景に出会える宿へ、心身ともにリフレッシュしに行きませんか。

CONTENTS

Features
032 日本の絶景宿
034 TRAVELER 1
かしゆかさんと瀬戸田の島宿へ。
Azumi Setoda
040 INDEX
日本全国、絶景に会える宿75。
042 ARCHITECT
あの建築家が手がけた
自然と共生する宿。
1 坂 茂
禅坊 靖寧／ししいわハウス軽井沢 No.2／ショウナイホテル スイデンテラス
アートビオトープ スイートヴィラ／クアパーク長湯
2 隈 研吾
Snow Peak FIELD SUITE SPA HEADQUARTERS／ふふ 奈良／界 別府
COMICO ART HOUSE YUFUIN
3 中村拓志
界 ポロト／HOTEL WHY
058 VILLA
壮大な景観を独占する一棟貸しの宿。
SHIGUCHI／里山十帖 THE HOUSE IZUMI／Izu Cliff House
福田屋／カプセルハウスK／アトリエオーハウス
074 ISLAND
大パノラマを満喫する島ステイ。
直島旅館 ろ霞／星のや沖縄／Entô
084 TRAVELER 2
こんな日本はいかがですか？
原研哉が選ぶ、絶景を創る宿。
ガンツウ／アマネム／海椿葉山／篪庵
088 DESIGN
自然とデザインが融け合う宿。
COCOON／HOTEL VISON
096 AUBERGE
フードジャーナリストPの、
本当においしい絶景宿を探せ！
ロテル・デュ・ラク／villa della pace／オーベルジュ玄珠／オーベルジュ オーフ
106 SAUNA
大自然のサウナ宿で極上の“ととのい”を。
Tatehata House／ume, yamazoe／moksa／御船山楽園ホテル
110 CATALOG 40
絶景＋特別な体験が待つ宿へ。
Regulars
012 ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture _08
香川県営住宅一宮団地
015 Window on the World
フランス：オスカー・ニーマイヤー最後のプロジェクトがついに完成。
ドバイ：フューチャリスティックな形状も注目な、50年後の未来を描く巨大博物館。
024 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.124　House & Restaurant〈maison owl〉
128 古今東西 かしゆか商店
Buying No.50　淡路島の線香
132 祐真朋樹 Miracle Closet
No.190　Kanda & Oliveira
141 News! on Your Fridge
〈ボッテガ・ヴェネタ〉の人気バッグが先行販売。
〈ディオール〉と〈ビルケンシュトック〉のコラボ。
147 長山智美　デザイン狩人
No.166　SMEG×ドルチェ&ガッバーナの〈シシリー・イズ・マイ・ラブ〉
149 レストラン予報
#103　祐天寺　祐天寺Bob
151 A Wall Newspaper
●大阪芸術大学に鬼才３人が集結。 妹島和世が手がけたラボとは一体…？
●三重の〈VISON〉で陶作中の皆川 明さんと内田鋼一さんを訪ねました。
157 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第148回　手桶をもらった帰り道に助けた生き物は!?
猫村さんは今月もがんばっています。
160 Chill CARS
vol.060　Honda Accord Aero Deck
163 Next Issue
さて8月号の特集は…？
164 Life@Pet
VOL.236　ダイヤが似合う貴公子。
ラムセス
CASA BRUTUS No. 267

日本の絶景宿

990円 — 2022.06.09電子版あり
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CASA BRUTUS No. 267 —『日本の絶景宿』
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