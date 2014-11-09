「岡本太郎とあいみょん」あいみょん衣装協力クレジット
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〈太陽の塔〉
ミュウミュウ／ミュウミュウ クライアントサービス ☎︎0120・45・1993
メゾン マルジェラ／マルジェラ ジャパン クライアントサービス️ ☎︎0800・000・0261
ロエベ／ロエベ ジャパン クライアントサービス ☎︎03・6215・6116
ボッテガ・ヴェネタ／ボッテガ・ヴェネタ ジャパン ☎︎0120・60・1966
ジル サンダー バイ ルーシー アンド ルーク・メイヤー／ジルサンダージャパン ☎︎0120・919・256
プラダ／プラダ クライアントサービス ☎︎0120・45・1913
〈岡本太郎記念館〉
アクネ ストゥディオズ／アクネ ストゥディオズ アオヤマ☎︎03・6418・9923
ラスベート／ジャックポット ☎︎03・3352・6912
ファッキンオンサム／ジャックポット ☎︎03・3352・6912
モンス／アイデア バイ ソスウ ☎︎03・3478・3480
ラスベート／ジャックポット ☎︎03・3352・6912
アクネ ストゥディオズ／アクネ ストゥディオズ アオヤマ ☎︎03・6418・9923
モンス／アイデア バイ ソスウ ☎︎03・3478・3480
カラー／カラー ☎︎03・6427・6226
〈川崎市岡本太郎美術館〉
チカ キサダ／チカ キサダ ☎︎03・6450・5870
シャルロット シェネ／エドストローム オフィス ☎︎03・6427・5901
ニードルズ／ネペンテス ウーマン ︎☎︎03・5962・7721
サカイ／サカイ ☎︎03・6418・5977
すべてトーガ／TOGA 原宿店 ☎︎03・6419・8136
ワイ プロジェクト／ザ・ウォール PR ☎︎03・5774・4001
ヴァンズ／ジャックポット ☎︎03・3352・6912
カラー／カラー ☎︎03・6427・6226