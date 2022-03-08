マガジンワールド

Casa BRUTUS No.265 試し読みと目次

和の要素を取り入れた空間には不思議な居心地の良さと憧れを感じます。それは日本人のDNAに深く刻まれてきた感覚なのかもしれません。Wonderwall®の片山正通がここ数年で最も力を入れてきたのも、築100年の数寄屋建築を現代的な空間へと再生するプロジェクトです。そこで、この春に完成したばかりの〈翠門亭〉などを実例とした、和風モダンな建築、インテリア、家具の基礎知識を特集します！

CONTENTS

Features
建築、インテリア、家具。
和風モダンと暮らす。
030 SUIMONTEI
片山正通が手がけた和風モダン、
築100年の数寄屋建築改修プロジェクト。
052 DESIGNERS
ジャパニーズモダン家具のデザイナー名鑑 in 翠門亭。
060 MASTERPIECES CATALOG
ジャパニーズモダンの現行家具カタログ。
062 INTRODUCTION
藤森照信先生に聞く、「和風モダン」の前と後。
066 THE FORMER KISHI RESIDENCE IN HIGASHIYAMA
東山旧岸邸
日本建築の明朗化を追求した吉田五十八流数寄屋の集大成。
070 BASIC TERMS OF JAPANESE-STYLE HOUSE
これだけは覚えておきたい和風住宅の基礎用語。
072 JAPANESE
MODERN STYLE
和風モダンな家と暮らす。

1　湯室のある家
小山薫堂（放送作家）
2　篠山の家
小菅庸喜／上林絵里奈（archipelago店主）
3　YUWAKU CASE STUDY HOUSE
久保下陽（TANAKA クリエイティブディレクター）

090 JAPANESE
MODERN HOUSE
建築家が手がけた和風モダン住宅。

1　中村拓志_磐座の家
2　森田一弥_泉涌寺道の町家
3　奥野崇_城南の家
4　横内敏人_東大阪の家
5　下川徹_下川自邸

114 DESIGNERS & ARCHITECTS
和風モダンを知る、建築家＆デザイナー・リスト。
Regulars
016 ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture_06
大学セミナーハウス
019 Window on the World
香川：アートの島・直島に誕生した安藤忠雄と杉本博司による２つのギャラリー。
東京：〈SIMPLICITY〉の緒方慎一郎が手がける、ブルターニュにフィーチャーしたレストラン。
128 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.122　大阪中之島美術館
132 古今東西 かしゆか商店
Buying No.48　赤間硯
136 祐真朋樹 Miracle Closet
No.188　新宿 京懐石 柿傳
153 News! on Your Fridge
水も入れられるハイスペックなダンボール箱。
〈ライカ〉の哲学を凝縮した腕時計。
159 長山智美　デザイン狩人
No.164 〈Make History〉のメモリアルアイテム。
161 レストラン予報
#101 　神楽坂 一宇
165 A Wall Newspaper
● 甲斐みのりが巡る、安藤忠雄の設計監修による任天堂旧本社社屋のリノベーションホテル。
● マリメッコやアラビアで活躍したデザイナー、石本藤雄の新たな拠点を訪ねて松山へ。
171 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第146回 「今月の注目本」を読んで建築のお勉強!?
猫村さんは今月もがんばっています。
174 Chill CARS
vol.058　フィアット 124（ファミリアーレ）
179 Next Issue
さて6月号の特集は…？
180 Life@Pet
VOL.234　ギャラリーのおもてなし担当犬。
パンチ
CASA BRUTUS No. 265

和風モダンと暮らす。

990円 — 2022.04.08
試し読み購入定期購読 (13%OFF)
CASA BRUTUS No. 265 —『和風モダンと暮らす。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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