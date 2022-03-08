Casa BRUTUS No.265 試し読みと目次

和風モダンと暮らす。

片山正通が手がけた和風モダン、 築100年の数寄屋建築改修プロジェクト。

藤森照信先生に聞く、「和風モダン」の前と後。

これだけは覚えておきたい和風住宅の基礎用語。

1 湯室のある家 小山薫堂（放送作家） 2 篠山の家 小菅庸喜／上林絵里奈（archipelago店主） 3 YUWAKU CASE STUDY HOUSE 久保下陽（TANAKA クリエイティブディレクター）

和風モダンな家と暮らす。

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