Casa BRUTUS No.265 試し読みと目次
和の要素を取り入れた空間には不思議な居心地の良さと憧れを感じます。それは日本人のDNAに深く刻まれてきた感覚なのかもしれません。Wonderwall®の片山正通がここ数年で最も力を入れてきたのも、築100年の数寄屋建築を現代的な空間へと再生するプロジェクトです。そこで、この春に完成したばかりの〈翠門亭〉などを実例とした、和風モダンな建築、インテリア、家具の基礎知識を特集します！
CONTENTS
Features
|
建築、インテリア、家具。
和風モダンと暮らす。
|030
|
SUIMONTEI
片山正通が手がけた和風モダン、
築100年の数寄屋建築改修プロジェクト。
|052
|
DESIGNERS
ジャパニーズモダン家具のデザイナー名鑑 in 翠門亭。
|060
|
MASTERPIECES CATALOG
ジャパニーズモダンの現行家具カタログ。
|062
|
INTRODUCTION
藤森照信先生に聞く、「和風モダン」の前と後。
|066
|
THE FORMER KISHI RESIDENCE IN HIGASHIYAMA
東山旧岸邸
日本建築の明朗化を追求した吉田五十八流数寄屋の集大成。
|070
|
BASIC TERMS OF JAPANESE-STYLE HOUSE
これだけは覚えておきたい和風住宅の基礎用語。
|072
|
JAPANESE
MODERN STYLE
和風モダンな家と暮らす。
1 湯室のある家
|090
|
JAPANESE
MODERN HOUSE
建築家が手がけた和風モダン住宅。
1 中村拓志_磐座の家
|114
|
DESIGNERS & ARCHITECTS
和風モダンを知る、建築家＆デザイナー・リスト。
Regulars
|016
|
ホンマタカシ
before and after TANGE
Architecture_06
大学セミナーハウス
|019
|
Window on the World
香川：アートの島・直島に誕生した安藤忠雄と杉本博司による２つのギャラリー。
東京：〈SIMPLICITY〉の緒方慎一郎が手がける、ブルターニュにフィーチャーしたレストラン。
|128
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.122 大阪中之島美術館
|132
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.48 赤間硯
|136
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.188 新宿 京懐石 柿傳
|153
|
News! on Your Fridge
水も入れられるハイスペックなダンボール箱。
〈ライカ〉の哲学を凝縮した腕時計。
|159
|
長山智美 デザイン狩人
No.164 〈Make History〉のメモリアルアイテム。
|161
|
レストラン予報
#101 神楽坂 一宇
|165
|
A Wall Newspaper
● 甲斐みのりが巡る、安藤忠雄の設計監修による任天堂旧本社社屋のリノベーションホテル。
● マリメッコやアラビアで活躍したデザイナー、石本藤雄の新たな拠点を訪ねて松山へ。
|171
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第146回 「今月の注目本」を読んで建築のお勉強!?
猫村さんは今月もがんばっています。
|174
|
Chill CARS
vol.058 フィアット 124（ファミリアーレ）
|179
|
Next Issue
さて6月号の特集は…？
|180
|
Life@Pet
VOL.234 ギャラリーのおもてなし担当犬。
パンチ