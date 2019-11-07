Casa BRUTUS No.237 試し読みと目次
元号が令和に変わった今年、改めて日本の神社が気になります。聖域として古代からの神話を受け継ぐ場所。それは簡単には踏み込めない山奥の秘境であったり、外国からも多くの訪問客が訪れる華やかな場所であったり。今回はカーサ的な視点で訪ねるべき日本全国の聖地100を一挙紹介。国宝や世界遺産になった聖地から、あの建築家が携わった神社まで、新しい時代に訪ねるべき聖地を網羅した特集です。
CONTENTS
Features
|031
|日本の聖地一〇〇
|034
|
三大聖地への旅①
伊勢神宮
|036
|
祝！ 連載100回!!
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
早朝の伊勢神宮で、唯一無二の社殿建築を知る。
|050
|INDEX
|052
|
ORIGINS OF SACRED PLACE
聖地の起源。
|054
|
ARCHITECTURE
今見るべき建築は神社にありました。
|064
|
SHRINE STRUCTURE
国宝になった本殿から学ぶ、神社の建築様式。
|066
|
WORLD HERITAGE
神社が世界遺産になるということ。
|072
|
三大聖地への旅②
出雲
|080
|
CONTEMPORARY ART
神社は現代アートの発信地です。
|084
|
DEITY
御祭神のこと、知っていますか。
|090
|
IN EVERYWHERE
山、岩、森、木、池、海、川、島。
日本の神様はどこにでも宿ります。
|096
|
MY FAVORITE
私が好きな神社。
|098
|
MYTH-TERY TOURS
神話が生まれた土地へ。
|106
|
SECLUDED
「再生する力」を授ける秘境の神社。
|110
|
三大聖地への旅③
熊野
Regulars
|016
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_60
「ラグビーワールドカップ2019 日本大会」の
サインオブジェ
|021
|
Window on the World
北京：ザハ・ハディド設計、
世界一の新空港が誕生！
東京：台湾の〈誠品生活〉が、日本初上陸。
|136
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.165 代官山ヒルサイドテラス
|140
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.21 薩摩切子の猪口
|157
|
News! on Your Fridge
〈IʼM OK〉〈alessi〉コラボのアッシュトレイ
〈カルテル〉スマートウッドコレクション
|163
|
長山智美 デザイン狩人
No.136 バカラのゲームコレクション
|165
|
レストラン予報
#073 武蔵小山 ジョヴァンニ
|167
|
A Wall Newspaper
● フューチュラとNIGO®が対談！
● CAFÉ KITSUNÉのビストロが、地元パリに誕生！
|173
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第118回 「“猫ブーム”って何のことかしら？」
猫村さんは今月もがんばっています。
|176
|
MY MASTERPIECES
ソニア パークの守りたいもの、伝えたいもの。
file:94 ヤセル シャウのパシュミナストール
|178
|
Chill CARS
vol.030 シトロエン XM
|181
|
Next Issue
さて1月号の特集は…？
|182
|
Life@Pet
VOL.206 パリのアメリカ犬。
マックス