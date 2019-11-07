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Casa BRUTUS No.237 試し読みと目次

元号が令和に変わった今年、改めて日本の神社が気になります。聖域として古代からの神話を受け継ぐ場所。それは簡単には踏み込めない山奥の秘境であったり、外国からも多くの訪問客が訪れる華やかな場所であったり。今回はカーサ的な視点で訪ねるべき日本全国の聖地100を一挙紹介。国宝や世界遺産になった聖地から、あの建築家が携わった神社まで、新しい時代に訪ねるべき聖地を網羅した特集です。

CONTENTS

Features
031 日本の聖地一〇〇
034 三大聖地への旅①
伊勢神宮
036 祝！ 連載100回!!
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
早朝の伊勢神宮で、唯一無二の社殿建築を知る。
050 INDEX
052 ORIGINS OF SACRED PLACE
聖地の起源。
054 ARCHITECTURE
今見るべき建築は神社にありました。
064 SHRINE STRUCTURE
国宝になった本殿から学ぶ、神社の建築様式。
066 WORLD HERITAGE
神社が世界遺産になるということ。
072 三大聖地への旅②
出雲
080 CONTEMPORARY ART
神社は現代アートの発信地です。
084 DEITY
御祭神のこと、知っていますか。
090 IN EVERYWHERE
山、岩、森、木、池、海、川、島。
日本の神様はどこにでも宿ります。
096 MY FAVORITE
私が好きな神社。
098 MYTH-TERY TOURS
神話が生まれた土地へ。
106 SECLUDED
「再生する力」を授ける秘境の神社。
110 三大聖地への旅③
熊野
Regulars
016 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_60
「ラグビーワールドカップ2019 日本大会」の
サインオブジェ
021 Window on the World
北京：ザハ・ハディド設計、
世界一の新空港が誕生！
東京：台湾の〈誠品生活〉が、日本初上陸。
136 祐真朋樹 Miracle Closet
No.165　代官山ヒルサイドテラス
140 古今東西 かしゆか商店
Buying No.21　薩摩切子の猪口
157 News! on Your Fridge
〈IʼM OK〉〈alessi〉コラボのアッシュトレイ
〈カルテル〉スマートウッドコレクション
163 長山智美　デザイン狩人
No.136　バカラのゲームコレクション
165 レストラン予報
#073　武蔵小山 ジョヴァンニ
167 A Wall Newspaper
● フューチュラとNIGO®が対談！
● CAFÉ KITSUNÉのビストロが、地元パリに誕生！
173 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第118回　「“猫ブーム”って何のことかしら？」
猫村さんは今月もがんばっています。
176 MY MASTERPIECES
ソニア パークの守りたいもの、伝えたいもの。
file:94　ヤセル シャウのパシュミナストール
178 Chill CARS
vol.030　シトロエン XM
181 Next Issue
さて1月号の特集は…？
182 Life@Pet
VOL.206　パリのアメリカ犬。
マックス
CASA BRUTUS No. 237

日本の聖地100

1,080円 — 2019.11.09
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CASA BRUTUS No. 237 —『日本の聖地100』
紙版
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