Casa BRUTUS No.302 試し読みと目次
2025年４月に開幕した大阪・関西万博は建築の祭典でもあります。世界最大の木造建築物である藤本壮介の大屋根リングをはじめ、伊東豊雄のEXPO ホール、平田晃久のEXPO ナショナルデーホール、佐藤オオキの日本館、永山祐子のウーマンズ パビリオン、SANAAのBetter Co-Being、坂 茂のブルーオーシャン・ドーム等々、国内外で活躍するさまざまな建築家やデザイナーが参加。若手建築家が設計を担う休憩所やトイレなど全20施設も注目です。主要施設から、国内・シグネチャー・海外パビリオン、共用施設まで、大阪・関西万博の建築完全ガイドです！
CONTENTS
Features
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|万博と建築
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Index
2025年大阪・関西万博 インデックス
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Main Facilities【主要施設】
大阪・関西万博の顔となる4つの個性的な建築が揃う。
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。 特別版
大屋根リング／迎賓館
藤本壮介
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EXPO ホール
伊東豊雄
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EXPO ナショナルデーホール
平田晃久
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Domestic Pavilions【国内パビリオン】
日本の自治体や企業、大学が発信する17の国内パビリオン。
|Part01
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日本館
佐藤オオキ
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ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier
永山祐子
|Part02
|074
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ブルーオーシャン・ドーム
坂 茂
|078
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パナソニックグループパビリオン「ノモの国」…etc
永山祐子
|060
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Signature Pavilions【シグネチャーパビリオン】
8人のプロデューサーが考える「いのち」と「未来」の物語。
null² 落合陽一×豊田啓介
|Forest
|088
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静けさの森
“いのち”を題材にしたアートが待つ再生の森へ。
|090
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Public Facilities【共用施設】
若手建築家20組が描く、内外一体の建築ビジョン。
山田紗子／工藤浩平／服部大祐＋服部さおり+新森雄大
小室舞／萬代基介／小俣裕亮etc
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|EXPO 2025 Guide
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Official Participants’ Pavilions【海外パビリオン】
各国のカルチャーと環境への対応が建築を通して体感できます。
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EXPO2025 Official Store
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア
Regulars
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _97
高輪ゲートウェイシティ
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Window on the World
サンパウロ：ブラジル・モダン建築の傑作に臨む新館がオープン。
大阪：”工芸建材”に触れて買える!? 一棟貸しの宿。
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.85 仙台簞笥の飾り金具
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.219 グランハマー
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News! on Your Fridge
果物の断面が香り立つ〈エルメス〉のプレート。
エリック・ホグランのグラスが復刻。
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長山智美 デザイン狩人
No.201 ディプティックの〈ハーバリウム〉。
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レストラン予報
#138 神泉 立食 型破離
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A Wall Newspaper
●青森：痩せた教室、縮んだ椅子…。いびつな学校に込めた想い。
●東京：デザインを動詞で捉える、『デザインあ展neo』開催。
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第183回 ある日ワニは公園で眠ってしまいました…。
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.95 Rover Mini
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Next Issue
さて7月号の特集は…
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Life@Pet
VOL.271 性格は正反対の２匹です。
テン＆マル