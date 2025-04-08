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Casa BRUTUS No.302 試し読みと目次

2025年４月に開幕した大阪・関西万博は建築の祭典でもあります。世界最大の木造建築物である藤本壮介の大屋根リングをはじめ、伊東豊雄のEXPO ホール、平田晃久のEXPO ナショナルデーホール、佐藤オオキの日本館、永山祐子のウーマンズ パビリオン、SANAAのBetter Co-Being、坂 茂のブルーオーシャン・ドーム等々、国内外で活躍するさまざまな建築家やデザイナーが参加。若手建築家が設計を担う休憩所やトイレなど全20施設も注目です。主要施設から、国内・シグネチャー・海外パビリオン、共用施設まで、大阪・関西万博の建築完全ガイドです！

CONTENTS

Features
030 万博と建築
032 Index
2025年大阪・関西万博 インデックス
034 Main Facilities【主要施設】
大阪・関西万博の顔となる4つの個性的な建築が揃う。
036 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。 特別版
大屋根リング／迎賓館
藤本壮介
044 EXPO ホール
伊東豊雄
048 EXPO ナショナルデーホール
平田晃久
Domestic Pavilions【国内パビリオン】
日本の自治体や企業、大学が発信する17の国内パビリオン。
Part01
052 日本館
佐藤オオキ
056 ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier
永山祐子
Part02
074 ブルーオーシャン・ドーム
坂 茂
078 パナソニックグループパビリオン「ノモの国」…etc
永山祐子
060 Signature Pavilions【シグネチャーパビリオン】
8人のプロデューサーが考える「いのち」と「未来」の物語。

null² 落合陽一×豊田啓介
いのちの遊び場 クラゲ館 小堀哲夫
Dialogue Theater – いのちのあかし – 周防貴之
Better Co–Being／いのちめぐる冒険／いのちの未来
いのち動的平衡館／EARTH MART
Forest
088 静けさの森
“いのち”を題材にしたアートが待つ再生の森へ。
090 Public Facilities【共用施設】
若手建築家20組が描く、内外一体の建築ビジョン。
山田紗子／工藤浩平／服部大祐＋服部さおり+新森雄大
小室舞／萬代基介／小俣裕亮etc
100 EXPO 2025 Guide
102 Official Participants’ Pavilions【海外パビリオン】
各国のカルチャーと環境への対応が建築を通して体感できます。
117 EXPO2025 Official Store
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア
Regulars
014 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _97
高輪ゲートウェイシティ
017 Window on the World
サンパウロ：ブラジル・モダン建築の傑作に臨む新館がオープン。
大阪：”工芸建材”に触れて買える!? 一棟貸しの宿。
150 古今東西 かしゆか商店
Buying No.85　仙台簞笥の飾り金具
154 祐真朋樹 Miracle Closet
No.219　グランハマー
175 News! on Your Fridge
果物の断面が香り立つ〈エルメス〉のプレート。
エリック・ホグランのグラスが復刻。
181 長山智美　デザイン狩人
No.201　ディプティックの〈ハーバリウム〉。
183 レストラン予報
#138　神泉　立食 型破離
185 A Wall Newspaper
●青森：痩せた教室、縮んだ椅子…。いびつな学校に込めた想い。
●東京：デザインを動詞で捉える、『デザインあ展neo』開催。
191 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第183回　ある日ワニは公園で眠ってしまいました…。
猫村さんは今月もがんばっています。
194 Chill CARS
vol.95　Rover Mini
199 Next Issue
さて7月号の特集は…
200 Life@Pet
VOL.271　性格は正反対の２匹です。
テン＆マル


CASA BRUTUS No. 302

万博と建築/櫻井翔

1,110円 — 2025.05.09電子版あり
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CASA BRUTUS No. 302 —『万博と建築/櫻井翔』
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