Casa BRUTUS No.227 試し読みと目次

029 理想の家のつくり方

034 HOW TO MAKE A HOUSE

by HYKE+MASAKI OMORI

HYKEの家づくりから読み解く、

美しい家のエレメント。

050 HOW TO MAKE A HOUSE

by HIROSHI NAKAMURA

建築家・中村拓志の

心が動く家づくりのヒミツ。

060 BEST HOUSE 2019

最新住宅カタログ。 PART 1

【淡路島の住宅】 by SUEP./末光弘和+末光陽子

【house h】 by o+h/大西麻貴+百田有希

【stir】 by 御手洗龍

【西浦の家】 by 小泉誠

【大地の家】 by 畑友洋

【大和棟の新しい境界面】 by 吉村理

082 HOW TO MAKE A HOUSE

by YASUSHI HORIBE

建築家・堀部安嗣の

暮らしやすさの最適解。

092 BEST HOUSE 2019

最新住宅カタログ。 PART 2

【半島の家】 by マウントフジアーキテクツスタジオ/原田真宏+原田麻魚

【大八木邸】 by 西沢立衛

【裾野タナカ邸】 by 田中昭成

【コート・ハウス】 by 松岡聡+田村裕希

【下鴨の家】 by 森田一弥

【二階堂の家】 by 藤原徹平

【SPIRAL GARDEN】 by 芦澤竜一

116 16 SELECTED ARCHITECTS OF HOUSING DESIGN

住宅デザイン建築家リスト