&Premium No. 136 試し読みと目次

features

020

Trip to Taiwan

台湾でしたいこと。

022

11 Things to Do in Taipei

いま、台北でしたいこと。

①朝の時間を楽しむ。 ②日用品を探す。 ③個性のある本屋へ。

④おいしい一杯の珈琲を。 ⑤スープでほっとする。 ⑥香り高い麺を気軽に。

⑦包子を頬張る。 ⑧小ぶりな丼を何杯でも。 ⑨ローカル散歩。

⑩茶芸を堪能する。 ⑪素朴なおやつを食べ歩く。

062

3 Things to Do in Tainan

台南でしたいこと。

①ノスタルジックな街並みを歩く。 ②台南フードを味わう。

③ヴィンテージに出合える場所へ。

074

&Taichung

のんびりした空気が心地よい、台中漫遊指南。

084

Cozy Stay

旅を彩る、台湾ホテル案内。

091

My Taiwan Trip Plan

台湾好きの、2泊3日旅プラン。

和田彩花 内田真美 在本彌生 奥村 忍 堀口一子 口尾麻美

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「台北を歩いて」

090

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ブレインスリープ/富士フイルム〉

107

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ザ・ロウ〉ほか

119

nanuk & premium

「富士山のこと」

120

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「新しいスイーツ店」ほか

126

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南ほか

「番外編・台北の街歩きガイド」

128

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「茶の時間」ほか

134

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「豆もやし」

136

&NEKO

だって、ねこだもん。

「立ち姿が個性的な、そぼろ」

137

&CAR LIFE

私とクルマ。

「丸尾和穂×ボルボ 240 GL」

138

&Beauty

キレイの理屈

〈オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー/イプサ〉

140

&food

Pレミアム通信

「お手頃、お気軽にふぐやすっぽんを」

144

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「詩人が歌う」

145

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「形がクレバーなブックエンド」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈upper hights〉の『THE GARNET』」

