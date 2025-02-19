マガジンワールド

&Premium No. 137 試し読みと目次

no.137 May 2025

features
024

ー STYLE SAMPLES ー
暮らしと装いの、スタイルサンプル。

 
026

Spring Style Ideas
花を愛する人。　壱岐ゆかり 山野辺喜子 中村桃子 こてらみや
言葉を大切にする人。　柴田聡子 小川紗良 岡安圭子 向坂くじら
軽やかに旅する人。　中川正子 川崎ゆり子 道木マヤ 河井菜摘
食と向き合う人。　小梅 髙橋美賀 志賀佑香 西野春乃

 
034

Beautiful Living
うつくしい人たちを、訪ねて。
崔 聡子 若菜晃子 廣瀬瑠美
小林みどり 前田エマ 滝本玲子

 
046

My Style History
装いの履歴書。
原 由美子 浅野順子 大橋利枝子

 
058

Ways of Life
作り手たちの、仕事と暮らし。
櫻井智和 成田周平・鮫島 陽 岡田 学

 
076

My Favorite Place
居場所のスタイルサンプル。
高橋ヨーコ 塚本太朗 早崎円馨

 
083

15 Things That Make Everyday Happy
これからの毎日を豊かにするもの。

 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「New Classic」
 
113
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈we are rewind ／アンビエンテック〉
 
115
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈グッチ〉ほか
 
131
nanuk & premium
「民藝のこと」
 
132
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「14区」ほか
 
138
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「北投」ほか
 
144
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「ワイン」ほか
 
150
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「セロリ」
 
152
&NEKO
だって、ねこだもん。
「気づけばネコ団子、わびとさび」
 
153
&CAR LIFE
私とクルマ。
「美菜海×アウトビアンキ・A112」
 
154
&Beauty
キレイの理屈
〈アルビオン／クリニーク〉
 
156
&food
Ｐレミアム通信
「健全でのびやか、五十嵐可菜さんの中華料理」
 
160
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「転がる石のように」
 
161
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「散歩にちょうどいい、オーバル形のカゴ」
 
162
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈IRIS 47〉のイヤリング」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 137

暮らしと装いの、スタイルサンプル。

960円 — 2025.03.19電子版あり
試し読み購入定期購読 (30%OFF)
アンド プレミアム No. 137 —『暮らしと装いの、スタイルサンプル。』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。