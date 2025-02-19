&Premium No. 137 試し読みと目次
no.137 May 2025
features
024
ー STYLE SAMPLES ー
暮らしと装いの、スタイルサンプル。
026
Spring Style Ideas
花を愛する人。 壱岐ゆかり 山野辺喜子 中村桃子 こてらみや
言葉を大切にする人。 柴田聡子 小川紗良 岡安圭子 向坂くじら
軽やかに旅する人。 中川正子 川崎ゆり子 道木マヤ 河井菜摘
食と向き合う人。 小梅 髙橋美賀 志賀佑香 西野春乃
034
Beautiful Living
うつくしい人たちを、訪ねて。
崔 聡子 若菜晃子 廣瀬瑠美
小林みどり 前田エマ 滝本玲子
046
My Style History
装いの履歴書。
原 由美子 浅野順子 大橋利枝子
058
Ways of Life
作り手たちの、仕事と暮らし。
櫻井智和 成田周平・鮫島 陽 岡田 学
076
My Favorite Place
居場所のスタイルサンプル。
高橋ヨーコ 塚本太朗 早崎円馨
083
15 Things That Make Everyday Happy
これからの毎日を豊かにするもの。
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「New Classic」
「New Classic」
113
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈we are rewind ／アンビエンテック〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈we are rewind ／アンビエンテック〉
115
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈グッチ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈グッチ〉ほか
131
nanuk & premium
「民藝のこと」
「民藝のこと」
132
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「14区」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「14区」ほか
138
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「北投」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「北投」ほか
144
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「ワイン」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「ワイン」ほか
150
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「セロリ」
渡辺有子の料理教室ノート
「セロリ」
152
&NEKO
だって、ねこだもん。
「気づけばネコ団子、わびとさび」
だって、ねこだもん。
「気づけばネコ団子、わびとさび」
153
&CAR LIFE
私とクルマ。
「美菜海×アウトビアンキ・A112」
私とクルマ。
「美菜海×アウトビアンキ・A112」
154
&Beauty
キレイの理屈
〈アルビオン／クリニーク〉
キレイの理屈
〈アルビオン／クリニーク〉
156
&food
Ｐレミアム通信
「健全でのびやか、五十嵐可菜さんの中華料理」
Ｐレミアム通信
「健全でのびやか、五十嵐可菜さんの中華料理」
160
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「転がる石のように」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「転がる石のように」
161
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「散歩にちょうどいい、オーバル形のカゴ」
これから20年、使いたい日用品。
「散歩にちょうどいい、オーバル形のカゴ」
162
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈IRIS 47〉のイヤリング」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈IRIS 47〉のイヤリング」
次号予告