&Premium No. 138 試し読みと目次

no.138 June 2025

features

024

INSPIRING SHOPS & THINGS

新しい暮らしに出合える、店ともの。

026

SHOPS FOR A NEW LIFESTYLE

新しい暮らしが見つかる店。

SAMNICON millvalley yakumo 融民藝店 VAGUE KOBE

面影 book&craft DAILY SUPPLY SSS TREE LAOSI

The Frozen Fountain tay aussi_hi 頭山 集集

062

FINDING SOMETHING NEW ー MITSUKO KURODA

黒田美津子さんが”新しいもの”に出合いに行く店。

HORSE AND THE SUN 芽吹き Information

068

FINDING SOMETHING NEW ー FUMIKO SAKUHARA

作原文子さんが”新しいもの”に出合いに行く店。

FER TRAVAIL ROTOTO STORE Playmountain

074

TALK ABOUT FUTURE LIFESTYLES

これからの店と暮らしの話をしよう。

dieci 堀あづさ 田丸祥一 CINQ 保里享子 krank/marcello 藤井健一郎

而今禾 Jikonka 米田恭子 Roundabout/OUTBOUND 小林和人

087

THE SHOPPING GUIDE FOR A NEW START

目利きたちがキュレーション。新生活のための、ショッピングマニュアル。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

016

&style

「Specialty Stores」

086

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈バーミキュラ/クイジナート〉

109

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈サンローラン〉ほか

123

nanuk & premium

「面白がること」

124

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「シャトー・ドー通り」ほか

130

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「同安街・金門街」ほか

136

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「岡崎〜仁王門通」ほか

142

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「朝ごはんの献立」

144

&NEKO

だって、ねこだもん。

「シャチホコポーズが得意なスイ」

145

&CAR LIFE

私とクルマ。

「高橋はるな×スバル レヴォーグ STI Sport」

146

&Beauty

キレイの理屈

〈ドクターシーラボ®/シスレー〉

148

&food

Pレミアム通信

「ジビエの酒肴と燗酒に酔う。

ありそうでなかった居酒屋に」

152

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「コーヒーと煙草とサザン」

153

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「1日1行の日記メモ」

154

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈Miu Miu〉のパンプス」

次号予告