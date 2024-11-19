Next Issue No.135 – 1月20日 (月) 発売
次号特集は、狭い部屋、古い家を、快適に楽しむために。
「暮らしを心地よく、整える」
工夫を凝らした住まいの実例集。伊藤まさこの”始末のよい暮らし”の心得も。
【今だけ限定】創刊10周年記念
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