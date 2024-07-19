Next Issue No.131 – 9月20日 (金) 発売
次号特集は、住まいや装いに、いつまでも心ときめく「つくりのいいもの」を。
「使い続けたくなる、愛しいもの」
〈ミナ ペルホネン〉皆川 明の暮らしをかたちづくる、家具や日用品、アートも紹介。
【今だけ限定】創刊10周年記念
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