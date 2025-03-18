マガジンワールド

Next Issue No.139 – 5月20日 (火) 発売

次号特集は、働くことは生きること。パラレルワーク、多拠点、職住一体…。
「生き方が素敵な人の、自分らしい働き方」
「ワーク」と「ライフ」を対立させずに、心地よく生きるための実例集。
 

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定期購読に特別プランが登場。
〈ミナ ペルホネン〉とのダブルネームトートバッグがセットに。

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アンド プレミアム No. 138

新しい暮らしに出合える、店ともの。

960円 — 2025.04.18
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アンド プレミアム No. 138 —『新しい暮らしに出合える、店ともの。』
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