Next Issue No.139 – 5月20日 (火) 発売
次号特集は、働くことは生きること。パラレルワーク、多拠点、職住一体…。
「生き方が素敵な人の、自分らしい働き方」
「ワーク」と「ライフ」を対立させずに、心地よく生きるための実例集。
【数量限定】
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「生き方が素敵な人の、自分らしい働き方」
「ワーク」と「ライフ」を対立させずに、心地よく生きるための実例集。
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〈ミナ ペルホネン〉とのダブルネームトートバッグがセットに。
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