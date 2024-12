&Premium No. 134 試し読みと目次

no.134 February 2025

020

MOVIES FOR LIFE

明日を生きるための映画。

022

3 Movies & My Life

私の人生を変えた、3本の映画。

山中瑶子 安藤玉恵 吉田恵里香 高木由利子

030

Teaching The Way of Life

生き方を知る映画。

山崎まどか 山内マリコ ほか

040

Thinking of Love

愛について考える映画。

三宅 唱 西川朝子 ほか

050

Freeing the Mind

心を解放する映画。

平松 麻 世武裕子 ほか

060

Discovering Lifestyle

暮らしを見つめる映画。

野村友里 松たか子 ほか

070

7 Inspirational Movie Directors

7人の監督が教えてくれた、人生で大切なこと。

ジム・ジャームッシュ 濱口竜介 ヨルゴス・ランティモス アニエス・ヴァルダ

ウォン・カーウァイ ルーカス・ドン 相米慎二

080

Inspiring Movie Quotes #1

勇気をくれる映画の言葉。

有坂 塁

082

Inspiring Movie Quotes #2

心に寄り添う映画の言葉。

生方美久

087

K-dramas for Movie Lovers

映画好きも夢中になる、韓国ドラマ。

大根 仁 松尾スズキ 前田エマ 佐野亜裕美 坂本美雨

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「ある日の、休日」

085

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ハーマンカードン/エプソン〉

099

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈バカラ〉ほか

111

nanuk & premium

「傷つかないこと」

112

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「サンチエ周辺」ほか

118

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「華山1914文創園區2」ほか

124

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「紫明通」ほか

130

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「イチゴ」

132

&NEKO

だって、ねこだもん。

「甘えたがりのキジトラ、ティティ」

133

&CAR LIFE

私とクルマ。

「髙品逸実×日産 テラノ」

134

&Beauty

キレイの理屈

〈カバーマーク/エルメス〉

136

&food

Pレミアム通信

「冬の食卓が華やぐ、お取り寄せ」

140

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「優しい孤独」

141

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「モダンなデザインの照明」

142

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈SAVE THE DUCK〉のダウン」

