Next Issue No.134 – 12月20日 (金) 発売
次号特集は、一本の映画が与えてくれる、明日を生きるための大きな力。
「心が動く、生き方が変わる映画」
あの監督が教えてくれた人生に大切なこと、心に刻みたい映画の言葉。
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