Next Issue No.133 – 11月20日 (水) 発売
次号特集は、味わう、聴く、おいしいコーヒーといい音楽をめぐる旅。
「カフェと音楽」
素敵な音に出合える全国のカフェ案内、名店マスターによる選曲リストも。
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