マガジンワールド

Next Issue No.140 – 6月20日 (金) 発売

自然の中で読書に耽る、手仕事に触れる、列車に揺られる、聖地を巡る…。
「ひとり、心を整える日本の旅へ」
函館、美深、盛岡、隠岐、天草、石垣…穏やかな時間の流れる、美しい町へ。
 

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定期購読に特別プランが登場。
〈ミナ ペルホネン〉とのダブルネームトートバッグがセットに。

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アンド プレミアム No. 139

素敵に生きる人の、働き方。

960円 — 2025.05.20電子版あり
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アンド プレミアム No. 139 —『素敵に生きる人の、働き方。』
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