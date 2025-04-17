Next Issue No.140 – 6月20日 (金) 発売
自然の中で読書に耽る、手仕事に触れる、列車に揺られる、聖地を巡る…。
「ひとり、心を整える日本の旅へ」
函館、美深、盛岡、隠岐、天草、石垣…穏やかな時間の流れる、美しい町へ。
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「ひとり、心を整える日本の旅へ」
函館、美深、盛岡、隠岐、天草、石垣…穏やかな時間の流れる、美しい町へ。
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〈ミナ ペルホネン〉とのダブルネームトートバッグがセットに。
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