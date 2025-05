&Premium No. 139 試し読みと目次

no.139 July 2025

features

022

Work & Life

素敵に生きる人の、働き方。

024

Traveling Worker

場所を持たずに、移動しながら働く。

030

Creating at Home

暮らしの場で人と出会い、働く。

036

Relocation for Work

東京から尾道へ、移住して働く。

042

Parallel Career

異なる視点で、パラレルに働く。

048

Desk for Work

働く人の、机の上。

藤原麻里菜 市川拓司 清水貴栄 岡﨑弘子

宮脇 彩 森 百合子 松岡和子

056

Just for Me

私が見つけた、私の仕事。

森野日菜子 山村ヒロミ 大和佳克 坂入マキ

片山玲一郎 鈴木 茜 神 咲子

070

Lisa Larson

リサ・ラーソンが

仕事で大切にしていたこと。

074

Grandma Moses

画家、グランマ・モーゼスの

仕事と生き方。

082

atelier YAMANAMI

川内倫子が見つめた、やまなみ工房。仕事の“根っこ”を考える。

087

CAREER-INSPIRING BOOK

私の仕事に影響を与えた本。

堀井美香 森 みわ 佐原愛美 桜林直子 服部文祥 勅使川原真衣 山崎和久

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

016

&style

「Working Girl」

095

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈LGエレクトロニクス/シャーク〉

097

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ロエベ〉ほか

111

nanuk & premium

「気が付けること」

112

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「コーランクール通り」ほか

118

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「公館 2」ほか

124

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「西陣&紫野」ほか

130

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「一汁二菜の和献立」

132

&NEKO

だって、ねこだもん。

「表現上手な茶トラ、ハナ」

133

&CAR LIFE

私とクルマ。

「大場みなみ×マツダ ロードスター」

134

&Beauty

キレイの理屈

〈エトヴォス/スキンフォニア〉

136

&food

Pレミアム通信

「『オルランド』小串貴昌さんの

イタリア料理」

140

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「名もなき者」

141

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「木のレターオープナー」

142

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈ジバンシイ〉のベース」

次号予告