Next Issue No.137 – 3月19日 (水) 発売
次号特集は、暮らしとおしゃれの哲学を考えるスタイルサンプル集。
「暮らすこと、着ること」
あの人の装い遍歴、つくりのいいものを生み出す人のライフスタイル。
【今だけ限定】創刊10周年記念
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