Next Issue No.132 – 10月19日 (土) 発売
次号特集は、今こそ暮らしに取り入れたい、手仕事の工芸品や生活の道具…。
「使う、楽しむ、手仕事と民芸」
深澤直人に聞く、これからの「民藝」。柚木沙弥郎の愛したフォークアート。
【今だけ限定】創刊10周年記念
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