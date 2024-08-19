マガジンワールド

Next Issue No.132 – 10月19日 (土) 発売

次号特集は、今こそ暮らしに取り入れたい、手仕事の工芸品や生活の道具…。
「使う、楽しむ、手仕事と民芸」
深澤直人に聞く、これからの「民藝」。柚木沙弥郎の愛したフォークアート。
 

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アンド プレミアム No. 131

使い続けたくなる、愛しいもの。

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アンド プレミアム No. 131 —『使い続けたくなる、愛しいもの。』
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