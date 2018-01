&Premium No. 51　試し読みと目次

no.51 March 2018

features

030

COZY ROOMS

心地のいい部屋に、整える。

032

MY TINY CASTLE

小さくて、心地のいい部屋。

伊勢谷亜耶子 水田典寿 大内久美子・白石琢也 藤田哲平

中村須彌子 アラキミカ 下田昌克 鈴木菜央

050

「小さな家」に住むということ。

東 利恵

052

OLD BUT TASTEFUL

古くて、心地のいい部屋。

ヤマモトタロヲ・山本郁美 オガワジュンイチ 若園拓司・佳子 荒木孝文

鈴木里美 黒田雪子 はしもとみお 後藤由紀子 安彦幸枝 近藤 卓・久美子

076

「古い家」に住むということ。

布施英利

078

IN MY OWN WAY

自分らしい暮らしのために、心地のいい家を建てる。

丸山晶崇・糸乃 鰤岡力也・和子

086

「心地のいい家」とはなにか。

藤森照信

099

The Guide of Goods for a Cozy Room

もっと部屋を心地よくするためのガイドブック。

regulars

009

& days

よい一日を、このアイテムと

022

& style

「Brand-New White」

115

新連載 & TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈フランフラン/バルミューダ〉

119

& selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ディオール〉ほか

129

nanuk & premium

「ドアのこと」

130

& New York

佐久間裕美子のウォーキンNY

「センター・ストリート」ほか

136

& Paris

松原麻理のパリぶら通信

「バティニョル」ほか

142

& Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「御所南」ほか

148

& COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「寒い季節の前菜と煮込み」

150

& STATIONARY

小林エリカの文房具トラベラー

「計算機」

151

& CAR LIFE

私とクルマ。

「佐藤かな×スバル・XV」

152

& Beauty

キレイの理屈

「アリミノ/ポーラ」

154

& food

Pレミアム通信

「やっぱり便利。都心で使えるお弁当案内」

ほか

160

& BOOKS

18 MILES OF BOOKS/果てしのない本の話

「無表情な少女」

162

新連載 & NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈ATON〉の”紅“という名のスカート」

