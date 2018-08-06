&Premium No. 56 試し読みと目次
no.56 August 2018
Kyoto Better Life
ふだんの京都。
ふだんの京都A to Z。
Asa 朝 Anko あんこ
Bake 焼き菓子 Bookstore 本屋 Bento 弁当 Building ビル
Curry カレー Craft クラフト Chill Out チルアウト Castella カステラ
Dashi 出汁 Deep Night 深夜
Egg Sandwich たまごサンド Fruit Sandwich フルーツサンド
Gyoen 御苑 Green House 温室 Gion Matsuri 祇園祭
Hiking ハイキング Izakaya 居酒屋 Jinja 神社
Kakigori かき氷 Kanten 寒天 Kogei 工芸 Kamogawa 鴨川
Lunch 昼食 Liquor 酒 Last 30 min ラスト30分
Mochigashi 餅菓子 Market マーケット Museum 博物館 Moss 苔
Natural Wine ナチュラルワイン Omiyage おみやげ Okashimaru 御菓子丸
Paper 和紙 Plant 植物 Pudding プリン Parfait パフェ
Q&A 京都の疑問 Quiet Night 静かな夜
Rainy Day 雨の日 Stand スタンド S Salon エス サロン
Tower 京都タワー Train 嵐電 Utsuwa うつわ Vintage ヴィンテージ
Water 水 Warabi Mochi わらび餅 Wife&Husband ワイフ アンド ハズバンド
Xiao Man シャオマン Yasai 野菜 Zoo 動物園 Zzz 宿
& KYOTO
GOOD SHOPS GOOD OWNERS GOOD NEIGHBORS
京都のいい5軒&その店主に教わる街ガイド。
Farmoon 船越雅代 Kit 椹木知佳子 吉田パン 吉田祐治
STARDUST 清水香那 Soil 仲平 誠
よい一日を、このアイテムと
「京都散歩」
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ルーヴルドー／パナソニック〉
THINGS for BETTER LIFE
〈フェンディ〉ほか
「京都のこと」
佐久間裕美子のウォーキンNY
「スコット・アベニュー」ほか
松原麻理のパリぶら通信
「パッシー」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「番外編・2冊のガイド本」
渡辺有子の料理教室ノート
「青々した香りのよい野菜」
小林エリカの文房具トラベラー
「フォトアルバム」
私とクルマ。
「佐藤晃絵×フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI」
キレイの理屈
「アネッサ／オーバイエッフェ」
Ｐレミアム通信
「京都の、いや日本でもここだけの酒場へ」ほか
18 MILES OF BOOKS／果てしのない本の話
「べらぼーな塔」
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「母のブラウス」
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「『カオス』のビッグジャケット」
次号予告