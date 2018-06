&Premium No. 56　試し読みと目次

no.56 August 2018

features

030

Kyoto Better Life

ふだんの京都。

ふだんの京都A to Z。

Asa 朝 Anko あんこ

Bake 焼き菓子 Bookstore 本屋 Bento 弁当 Building ビル

Curry カレー Craft クラフト Chill Out チルアウト Castella カステラ

Dashi 出汁 Deep Night 深夜

Egg Sandwich たまごサンド Fruit Sandwich フルーツサンド

Gyoen 御苑 Green House 温室 Gion Matsuri 祇園祭

Hiking ハイキング Izakaya 居酒屋 Jinja 神社

Kakigori かき氷 Kanten 寒天 Kogei 工芸 Kamogawa 鴨川

Lunch 昼食 Liquor 酒 Last 30 min ラスト30分

Mochigashi 餅菓子 Market マーケット Museum 博物館 Moss 苔

Natural Wine ナチュラルワイン Omiyage おみやげ Okashimaru 御菓子丸

Paper 和紙 Plant 植物 Pudding プリン Parfait パフェ

Q&A 京都の疑問 Quiet Night 静かな夜

Rainy Day 雨の日 Stand スタンド S Salon エス サロン

Tower 京都タワー Train 嵐電 Utsuwa うつわ Vintage ヴィンテージ

Water 水 Warabi Mochi わらび餅 Wife&Husband ワイフ アンド ハズバンド

Xiao Man シャオマン Yasai 野菜 Zoo 動物園 Zzz 宿

091

& KYOTO

GOOD SHOPS GOOD OWNERS GOOD NEIGHBORS

京都のいい5軒&その店主に教わる街ガイド。

Farmoon 船越雅代 Kit 椹木知佳子 吉田パン 吉田祐治

STARDUST 清水香那 Soil 仲平 誠

regulars

011

& days

よい一日を、このアイテムと

022

& style

「京都散歩」

090

& TRIED IT SPECIAL

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ルーヴルドー/パナソニック〉

113

& selection

THINGS for BETTER LIFE

〈フェンディ〉ほか

123

nanuk & premium

「京都のこと」

124

& New York

佐久間裕美子のウォーキンNY

「スコット・アベニュー」ほか

132

& Paris

松原麻理のパリぶら通信

「パッシー」ほか

138

& Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「番外編・2冊のガイド本」

140

& COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「青々した香りのよい野菜」

142

& STATIONARY

小林エリカの文房具トラベラー

「フォトアルバム」

143

& CAR LIFE

私とクルマ。

「佐藤晃絵×フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI」

144

& Beauty

キレイの理屈

「アネッサ/オーバイエッフェ」

146

& food

Pレミアム通信

「京都の、いや日本でもここだけの酒場へ」ほか

152

& BOOKS

18 MILES OF BOOKS/果てしのない本の話

「べらぼーな塔」

153

& UPCYCLING

直す、作りかえる 古いものは宝もの。

「母のブラウス」

154

& NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「『カオス』のビッグジャケット」

次号予告