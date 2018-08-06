マガジンワールド

&Premium No. 56　試し読みと目次

no.56 August 2018

features
030

Kyoto Better Life
ふだんの京都。

 

ふだんの京都A to Z。
Asa 朝　Anko あんこ
Bake 焼き菓子　Bookstore 本屋　Bento 弁当　Building ビル
Curry カレー　 Craft クラフト　Chill Out チルアウト　Castella カステラ
Dashi 出汁　Deep Night 深夜
Egg Sandwich たまごサンド　Fruit Sandwich フルーツサンド
Gyoen 御苑　Green House 温室　Gion Matsuri 祇園祭
Hiking ハイキング　Izakaya 居酒屋　Jinja 神社
Kakigori かき氷　Kanten 寒天　Kogei 工芸　Kamogawa 鴨川
Lunch 昼食　Liquor 酒　Last 30 min ラスト30分
Mochigashi 餅菓子　Market マーケット　Museum 博物館　Moss 苔
Natural Wine ナチュラルワイン　Omiyage おみやげ　Okashimaru 御菓子丸
Paper 和紙　Plant 植物　Pudding プリン　Parfait パフェ
Q&A 京都の疑問　Quiet Night 静かな夜
Rainy Day 雨の日　Stand スタンド　S Salon エス サロン
Tower 京都タワー　Train 嵐電　Utsuwa うつわ　Vintage ヴィンテージ
Water 水　Warabi Mochi わらび餅　Wife&Husband ワイフ アンド ハズバンド
Xiao Man シャオマン　Yasai 野菜　Zoo 動物園　Zzz 宿

 
091

& KYOTO
GOOD SHOPS　GOOD OWNERS　GOOD NEIGHBORS
京都のいい5軒&その店主に教わる街ガイド。
Farmoon 船越雅代　Kit 椹木知佳子　吉田パン 吉田祐治
STARDUST 清水香那　Soil 仲平 誠

 
regulars
011
& days
よい一日を、このアイテムと
 
022
& style
「京都散歩」
 
090
& TRIED IT SPECIAL
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ルーヴルドー／パナソニック〉
 
113
& selection
THINGS for BETTER LIFE
〈フェンディ〉ほか
 
123
nanuk & premium
「京都のこと」
 
124
& New York
佐久間裕美子のウォーキンNY
「スコット・アベニュー」ほか
 
132
& Paris
松原麻理のパリぶら通信
「パッシー」ほか
 
138
& Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「番外編・2冊のガイド本」
 
140
& COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「青々した香りのよい野菜」
 
142
& STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「フォトアルバム」
 
143
& CAR LIFE
私とクルマ。
「佐藤晃絵×フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI」
 
144
& Beauty
キレイの理屈
「アネッサ／オーバイエッフェ」
 
146
& food
Ｐレミアム通信
「京都の、いや日本でもここだけの酒場へ」ほか
 
152
& BOOKS
18 MILES OF BOOKS／果てしのない本の話
「べらぼーな塔」
 
153
& UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「母のブラウス」
 
154
& NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「『カオス』のビッグジャケット」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 56

ふだんの京都。

820円 — 2018.06.20
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンド プレミアム No. 56 —『ふだんの京都。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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