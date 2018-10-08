マガジンワールド

&Premium No. 58　試し読みと目次

no.58 October 2018

features
026

WAY OF LIFE
素敵な人になるために、どう生きるか。

 
028

A Person I Respect
私は、この人の生き方が好きです。
黒木 華　河村敏栄　轟木節子　名久井直子　長田佳子　木下真理子　友森玲子
野村由芽　木村衣有子　朝吹真理子　小林エリカ　宇壽山貴久子　黒崎由衣
前田ビバリー　葵わかな　長嶋りかこ　中納良恵　KIKI　山口郁子　山田由梨
藤間蘭翔　あーちん　石橋静河　赤江珠緒　大場美和　大谷優依　森 祐子

 
046

Her Way of Life
素敵な生き方をしている人。
有元くるみ　吉本ばなな　MIHO　松岡和子

 
062

Slow and Steady
こつこつ、ゆっくり。未来へつなぐ生き方。
つばた英子

 
066

Turning Points
5人、それぞれの転機。
ルーシー・リー　幸田 文　ルース・S・ガネット　阿部なを　ターシャ・テューダー

 
099

BOOKS for a BETTER LIFE
7歳から45歳、そして人生最期。そのときに読みたい本。
いか文庫　江南亜美子　甲斐みのり　河野通和　鴻巣友季子　最果タヒ　中野京子　森岡督行

 
regulars
007
& days
よい一日を、このアイテムと
 
018
& style
「The Woman I am」
 
121
& selection
THINGS for BETTER LIFE
〈バレンシアガ〉ほか
 
127
nanuk & premium
「生き方のこと」
 
128
& New York
佐久間裕美子のウォーキンNY
「ギャラリー」ほか
 
136
& Paris
松原麻理のパリぶら通信
「ブラッスリー」ほか
 
142
& Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「一乗寺」
 
148
& COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「初秋ならではの前菜3種」
 
150
& STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「定規」
 
151
& CAR LIFE
私とクルマ。
「花楓×アウディ・A4 アバント」
 
152
& Beauty
キレイの理屈
「エレガンス／ITRIM」
 
154
& food
Ｐレミアム通信
「近頃、京都で大人気の洋食店」ほか
 
160
& BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「食べ物と現代アート」
 
161
& UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「古布」
 
1626
& NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「ワイヤレスイヤホン『VerveOnes＋』」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 58

素敵な人になるために、どう生きるか。

820円 — 2018.08.20
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンド プレミアム No. 58 —『素敵な人になるために、どう生きるか。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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