&Premium No. 58 試し読みと目次
no.58 October 2018
features
026
WAY OF LIFE
素敵な人になるために、どう生きるか。
028
A Person I Respect
私は、この人の生き方が好きです。
黒木 華 河村敏栄 轟木節子 名久井直子 長田佳子 木下真理子 友森玲子
野村由芽 木村衣有子 朝吹真理子 小林エリカ 宇壽山貴久子 黒崎由衣
前田ビバリー 葵わかな 長嶋りかこ 中納良恵 KIKI 山口郁子 山田由梨
藤間蘭翔 あーちん 石橋静河 赤江珠緒 大場美和 大谷優依 森 祐子
046
Her Way of Life
素敵な生き方をしている人。
有元くるみ 吉本ばなな MIHO 松岡和子
062
Slow and Steady
こつこつ、ゆっくり。未来へつなぐ生き方。
つばた英子
066
Turning Points
5人、それぞれの転機。
ルーシー・リー 幸田 文 ルース・S・ガネット 阿部なを ターシャ・テューダー
099
BOOKS for a BETTER LIFE
7歳から45歳、そして人生最期。そのときに読みたい本。
いか文庫 江南亜美子 甲斐みのり 河野通和 鴻巣友季子 最果タヒ 中野京子 森岡督行
regulars
007
& days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
018
& style
「The Woman I am」
「The Woman I am」
121
& selection
THINGS for BETTER LIFE
〈バレンシアガ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈バレンシアガ〉ほか
127
nanuk & premium
「生き方のこと」
「生き方のこと」
128
& New York
佐久間裕美子のウォーキンNY
「ギャラリー」ほか
佐久間裕美子のウォーキンNY
「ギャラリー」ほか
136
& Paris
松原麻理のパリぶら通信
「ブラッスリー」ほか
松原麻理のパリぶら通信
「ブラッスリー」ほか
142
& Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「一乗寺」
大和まこの京都さんぽ部
「一乗寺」
148
& COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「初秋ならではの前菜3種」
渡辺有子の料理教室ノート
「初秋ならではの前菜3種」
150
& STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「定規」
小林エリカの文房具トラベラー
「定規」
151
& CAR LIFE
私とクルマ。
「花楓×アウディ・A4 アバント」
私とクルマ。
「花楓×アウディ・A4 アバント」
152
& Beauty
キレイの理屈
「エレガンス／ITRIM」
キレイの理屈
「エレガンス／ITRIM」
154
& food
Ｐレミアム通信
「近頃、京都で大人気の洋食店」ほか
Ｐレミアム通信
「近頃、京都で大人気の洋食店」ほか
160
& BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「食べ物と現代アート」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「食べ物と現代アート」
161
& UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「古布」
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「古布」
1626
& NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「ワイヤレスイヤホン『VerveOnes＋』」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「ワイヤレスイヤホン『VerveOnes＋』」
次号予告