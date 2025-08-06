Casa BRUTUS No.306 試し読みと目次

マガジンワールド

大阪・関西万博は４月の開幕当初より予想を遙かに上回る盛り上がりを見せています。大屋根リング、パビリオン、共用施設などを建築・デザインの視点で網羅した、本誌６月号『万博と建築』も創刊以来初の３刷、累計発行部数は15万部を突破。一方で、各パビリオンの展示やミャクミャクなど万博コンテンツは未取材のままでした。そこで、閉幕まで残り１か月、行く人行った人行かない人、すべての人のための万博最終案内です！

CONTENTS

Features
042 万博最終案内
044 MAP
2025年大阪・関西万博BESTパビリオンMAP。
046 Grand Ring by Sou Fujimoto
藤本壮介さん、〈大屋根リング〉の
”現在”と ”未来”を教えてください。
054 Best Pavilionss
あと1か月、見逃さないで！
建築＆デザインのBESTパビリオン。
null²／サウジアラビア館／日本館
ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier／スペイン館
Better Co-Being／フランス館／Dialogue Theater – いのちのあかし –
シンガポール館／フィリピン館…etc
098 Magnificent 7
万博ツウもなかなか行けない!?
展示がスゴすぎる、神７パビリオン。
イタリア館／住友館／PASONA NATUREVERSE／クウェート館
パフォーマンス系（ポーランド館、ハンガリー館、アイルランド館）
万博サウナ「太陽のつぼみ」／大阪ヘルスケアパビリオン
116 Commons
これぞ万博が詰まっている
”コモンズ館”の巡り方。
1 まずは”濃い”展示が揃うＣ館へ！　2 音楽系パビリオンに飛び込む　3 渡航困難な国の文化に触れる　4 海面上昇＆環境問題を考える国々　5 空間に注目のパビリオン
126 Expert’s Choice
万博ツウに聞く、BESTパビリオン＆攻略法。
130 MYAKU-MYAKU Forever
ミャクミャクは永久に不滅です！
138 Best Gourmet
海外パビリオンの
BESTレストラン＆カフェ。
IRTHレストラン／ミシュカ キッチン&バー／リヴァイヴ／まるでポルトガル
アラブ首長国連邦 パビリオン・レストラン／カルタゴ・レスト…etc
146 Expo Summary
総括：万博は何を残したのか。
154 Fashion Special 2025 AW
EXPO 2025
世界最大の木造建築である〈大屋根リング〉や主要施設を巡る。
Regulars
018 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _101
大阪・関西万博
023 Window on the World
東京：日本初〈Blue Box Café〉が銀座６丁目にオープン！
東京：”路地裏園芸”の文化を纏ったホテルが誕生。
182 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.002　東京都庭園美術館
186 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.162　茨木市文化・子育て複合施設 おにクル
190 古今東西 かしゆか商店
Buying No.89　駿河竹千筋細工の菓子器
195 News! on Your Fridge
〈Goldwin〉の最新技術で叶える軽さと暖かさ。
ジェフリー・バワによる傑作椅子が復刻。
201 長山智美　デザイン狩人
No.205　〈ビトッシ〉のリエディションコレクション。
203 レストラン予報
#142　築地〈芳尾〉
205 A Wall Newspaper
●東京：内藤廣が考え続けてきた約40年分の頭の中を公開!?
●東京：三次元の世界を二次元に変換?!　田部井美奈の光と図形のレシピ。
211 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第187回　人気ミュージシャンにネコムライスを作ったら…？
猫村さんは今月もがんばっています。
214 Chill CARS
vol.99　Ford Ka(1st)
219 Next Issue
さて11月号の特集は…
220 Life@Pet
VOL.275　20周年目にやってきた初の看板犬。
ココ


