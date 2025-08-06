Casa BRUTUS No.306 試し読みと目次
大阪・関西万博は４月の開幕当初より予想を遙かに上回る盛り上がりを見せています。大屋根リング、パビリオン、共用施設などを建築・デザインの視点で網羅した、本誌６月号『万博と建築』も創刊以来初の３刷、累計発行部数は15万部を突破。一方で、各パビリオンの展示やミャクミャクなど万博コンテンツは未取材のままでした。そこで、閉幕まで残り１か月、行く人行った人行かない人、すべての人のための万博最終案内です！
|万博最終案内
MAP
2025年大阪・関西万博BESTパビリオンMAP。
Grand Ring by Sou Fujimoto
藤本壮介さん、〈大屋根リング〉の
”現在”と ”未来”を教えてください。
Best Pavilionss
あと1か月、見逃さないで！
建築＆デザインのBESTパビリオン。
null²／サウジアラビア館／日本館
ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier／スペイン館
Better Co-Being／フランス館／Dialogue Theater – いのちのあかし –
シンガポール館／フィリピン館…etc
Magnificent 7
万博ツウもなかなか行けない!?
展示がスゴすぎる、神７パビリオン。
イタリア館／住友館／PASONA NATUREVERSE／クウェート館
パフォーマンス系（ポーランド館、ハンガリー館、アイルランド館）
万博サウナ「太陽のつぼみ」／大阪ヘルスケアパビリオン
Commons
これぞ万博が詰まっている
”コモンズ館”の巡り方。
1 まずは”濃い”展示が揃うＣ館へ！ 2 音楽系パビリオンに飛び込む 3 渡航困難な国の文化に触れる 4 海面上昇＆環境問題を考える国々 5 空間に注目のパビリオン
Expert’s Choice
万博ツウに聞く、BESTパビリオン＆攻略法。
MYAKU-MYAKU Forever
ミャクミャクは永久に不滅です！
Best Gourmet
海外パビリオンの
BESTレストラン＆カフェ。
IRTHレストラン／ミシュカ キッチン&バー／リヴァイヴ／まるでポルトガル
アラブ首長国連邦 パビリオン・レストラン／カルタゴ・レスト…etc
Expo Summary
総括：万博は何を残したのか。
Fashion Special 2025 AW
EXPO 2025
世界最大の木造建築である〈大屋根リング〉や主要施設を巡る。
Regulars
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _101
大阪・関西万博
Window on the World
東京：日本初〈Blue Box Café〉が銀座６丁目にオープン！
東京：”路地裏園芸”の文化を纏ったホテルが誕生。
彬子女王のモダン建築めぐり
vol.002 東京都庭園美術館
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.162 茨木市文化・子育て複合施設 おにクル
古今東西 かしゆか商店
Buying No.89 駿河竹千筋細工の菓子器
News! on Your Fridge
〈Goldwin〉の最新技術で叶える軽さと暖かさ。
ジェフリー・バワによる傑作椅子が復刻。
長山智美 デザイン狩人
No.205 〈ビトッシ〉のリエディションコレクション。
レストラン予報
#142 築地〈芳尾〉
A Wall Newspaper
●東京：内藤廣が考え続けてきた約40年分の頭の中を公開!?
●東京：三次元の世界を二次元に変換?! 田部井美奈の光と図形のレシピ。
ほしよりこ カーサの猫村さん
第187回 人気ミュージシャンにネコムライスを作ったら…？
猫村さんは今月もがんばっています。
Chill CARS
vol.99 Ford Ka(1st)
Next Issue
さて11月号の特集は…
Life@Pet
VOL.275 20周年目にやってきた初の看板犬。
ココ