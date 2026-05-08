マガジンワールド

Next Issue No. 316 2026年8月号は7月9日発売！

POSTMODERNポストモダンの
デザインを
知っていますか？

合理性と機能性を追求したモダニズムは今の建築やデザインの根底となる一方、
1960年代〜70年代には均質化されすぎた状況に批判の声も上がりました。
そこで、モダニズムを超える価値観として80年代に台頭したのがポストモダンです。
造形的なフォルムやポップな配色で一時代を築いたデザインのムーブメント、
その中心的な存在がミラノを拠点に活動したデザイン集団のメンフィスでした。
今夏、リーダーだったエットレ・ソットサスの日本初の本格的回顧展が開催。
また、メンフィスに参加していた倉俣史朗や梅田正徳から内田繁や大橋晃朗まで、
日本のデザイナーたちが手がけた空間や家具の再現や復刻も続々と進行中。
ポストモダンの家具をインテリアに取り入れるケースも増えています。
そこで、近年、再評価が高まるポストモダンのデザインを大特集します！

特集の内容です！
● エットレ・ソットサス展
● ソットサスが手がけた名作住宅
● オランダのポストモダン美術館へ
● ポストモダンのデザイン図鑑
● 日本のデザイナーたち
● 磯崎新もメンフィスの参加者でした

第2特集
3daysofdesign

CASA BRUTUS No. 315

間取りの教科書

1,150円 — 2026.06.09電子版あり
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CASA BRUTUS No. 315 —『間取りの教科書』
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