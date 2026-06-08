Casa BRUTUS No.316 試し読みと目次
合理性と機能性を追求したモダニズムは現代の建築やデザインの根底となる一方、1960年代～70年代には画一的で均質化されすぎた状況に批判の声も上がりました。そこで、 モダニズムを超える価値観として80年代に台頭したのがポストモダンです。造形的なフォルムやポップな配色で一時代を築いたデザインのムーブメント、その中心的な存在がミラノを拠点に活動したデザイン集団の〈メンフィス〉でした。現在、 リーダーだったエットレ・ソットサスの日本初の本格的回顧展が開催中。また、〈メンフィス〉に参加していた倉俣史朗や梅田正徳から内田繁や大橋晃朗まで、日本のデザイナーたちが手がけた空間の再現や家具の復刻も続々と進行中。ポストモダンのプロダクトをインテリアに取り入れるケースも増えています。そこで、近年、再評価が高まるポストモダンのデザインを特集します！
CONTENTS
Features
|ポストモダンのデザインを知っていますか？
|
ETTORE SOTTSASS
ポストモダンを牽引した巨人、
エットレ・ソットサスとは何者か？
|032
|日本で初めての開催となる、ソットサスの大規模回顧展。
|042
|既成概念を打ち破り続けた、ソットサスの90年史。
|044
|ミラノと東京、二都市に残る、ソットサスの名作住宅。
|052
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MICHELE DE LUCCHI
ミケーレ・デ・ルッキと辿る、メンフィスとソットサスとの記憶。
|054
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ALESSANDRO MENDINI
アレッサンドロ・メンディーニによる、ポストモダンの傑作美術館へ。
|058
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CHART
ポストモダンのデザインを相関図から学ぶ。
|060
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MASTERPIECE
ポストモダンを彩った、デザイナー&名作カタログ。
|072
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POSTMODERN PRODUCTS
現行品で買えるポストモダンのデザイン。
|076
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everyone loves POSTMODERN
everyone 三好良さん、ポストモダンの魅力って何ですか？
|086
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COLLECTORS
私の好きなポストモダン。
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JAPANESE DESIGNER
日本人デザイナーが手がけたポストモダンの空間案内。
|094
|倉俣史朗 @コンブレ／きよ友
|100
|内田繁 @ホテル イル・パラッツォ
|104
|大橋晃朗 @今治市伊東豊雄建築ミュージアム
|106
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ARATA ISOZAKI
巨匠・磯崎新も実は、メンフィスの参加者でした。
|114
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ARCHITECTURE
逸脱と反抗の精神が生んだ潮流、
ポストモダン建築を知っていますか？
|146
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3daysofdesign 2026
新たなデザインの発信地、
コペンハーゲン 3daysofdesign!
Regulars
|012
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _111
西武渋谷店
|015
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Window on the World
ニューヨーク: NYの歴史に生まれる、〈イッセイ ミヤケ〉の新旗艦店。
ヴェネチア: ドリスが継承した、15世紀の宮殿建築。
|134
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.172 風の教会
|138
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彬子女王のモダン建築めぐり
vol.012 海上自衛隊幹部候補生学校
|142
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.230 江戸東京博物館
|181
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News! on Your Fridge
〈エルメス〉の夢と遊び心が詰まったバッグチャーム。
ジョエ・コロンボがデザインした名作ソファが復刻。
|187
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長山智美 デザイン狩人
No.215 〈ルメール〉の香りのオブジェコレクション。
|188
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レストラン予報
#152 関内 なむら
|189
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A Wall Newspaper
●東京：絶滅するのは銀塩写真だけですか？
●常識を超えた形、色、空間。愛され続けるパントンの世界。
|195
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第197回 お菓子のように食べられる家を考えて、
猫村さんは今月もがんばっています。
|198
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Chill CARS
vol.109 Nissan S-Cargo
|203
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Next Issue
さて９月号の特集は…
|204
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Life@Pet
VOL.285 仕事場に寄り添う、小さな相棒。
カフカ