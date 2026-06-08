Casa BRUTUS No.316 試し読みと目次

ニューヨーク: NYの歴史に生まれる、〈イッセイ ミヤケ〉の新旗艦店。 ヴェネチア: ドリスが継承した、15世紀の宮殿建築。

〈エルメス〉の夢と遊び心が詰まったバッグチャーム。 ジョエ・コロンボがデザインした名作ソファが復刻。

●東京：絶滅するのは銀塩写真だけですか？ ●常識を超えた形、色、空間。愛され続けるパントンの世界。

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