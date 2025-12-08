Next Issue No. 311 2026年3月号は2月9日発売！
MAKE A NEW CAFE新しい
コーヒーショップ
ブルーボトルコーヒーが2015年に初上陸してから早10年、
サードウェーブコーヒーが定着し、ロースターのブームを経た現在、
新たな可能性を探るべく、さまざまなコーヒーショップがオープンしています。
ブルーボトルコーヒー出身のオーナーが築70年の長屋を改装したSAMAA_は、
デリシャスネス×サステナビリティ×デザインでフォースウェーブを掲げる一方、
2012年にノルウェーから上陸したフグレンはコーヒー激戦区の京都へ進出。
そして、1990年以降に生まれた名店出身の若手も新店舗を続々オープン。
令和の日本で多様な業態のコーヒーショップが次々とオープンする理由とは？
理想のカフェの作り方から全国のニューオープン情報まで、
2026年の最新のコーヒー事情をたっぷりとお届けします。
特集の内容です！
● 新しいコーヒーショップ〈SAMAA_〉とは
● 2026年を牽引するコーヒーショップ
● あの有名建築家が手がけたカフェ
● 理想のカフェの作り方
● 全国最新コーヒーショップ案内