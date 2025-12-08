Next Issue No. 311 2026年3月号は2月9日発売！

MAKE A NEW CAFE 新しい

コーヒーショップ

ブルーボトルコーヒーが2015年に初上陸してから早10年、

サードウェーブコーヒーが定着し、ロースターのブームを経た現在、

新たな可能性を探るべく、さまざまなコーヒーショップがオープンしています。

ブルーボトルコーヒー出身のオーナーが築70年の長屋を改装したSAMAA_は、

デリシャスネス×サステナビリティ×デザインでフォースウェーブを掲げる一方、

2012年にノルウェーから上陸したフグレンはコーヒー激戦区の京都へ進出。

そして、1990年以降に生まれた名店出身の若手も新店舗を続々オープン。

令和の日本で多様な業態のコーヒーショップが次々とオープンする理由とは？

理想のカフェの作り方から全国のニューオープン情報まで、

2026年の最新のコーヒー事情をたっぷりとお届けします。

特集の内容です！

● 新しいコーヒーショップ〈SAMAA_〉とは

● 2026年を牽引するコーヒーショップ

● あの有名建築家が手がけたカフェ

● 理想のカフェの作り方

● 全国最新コーヒーショップ案内