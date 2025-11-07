Casa BRUTUS No.309 試し読みと目次

マガジンワールド

ヴィンテージのウェア、家具、トイなど、様々な趣味をたしなんできたNIGO®さんが、近年ご執心なのは、なんとうつわでした！?　2015年に作陶を本格的に始め、名碗を集めていく中で出会ったのが、「東の魯山人、西の半泥子」と称された実業家で陶芸家の川喜田半泥子でした。近代陶芸に大きな足跡を残した半泥子に私淑するNIGO®さんは、師と同様に土を取り寄せてはろくろをまわし、各地の窯元に足繁く通っては、井戸茶碗から、萩焼、唐津焼、黄瀬戸、志野、伊賀、そして樂茶碗まで、幅広いスタイルの茶碗を作陶しています。そこで、NIGO®さんの陶芸や収集した近代から現代までの名碗コレクションを通じてうつわの基本とその奥深い世界を学びましょう。

CONTENTS

Features
034 NIGO®と学ぶ
うつわの教科書
036 NIGO & HANDEISHI
コレクターとクリエイター、
二つの顔で半泥子に迫る。
040 Utsuwa By NIGO®︎
陶芸歴10年、各地の窯で作った、
NIGO®の茶碗ベスト25碗。
046 HANDEISHI
NIGO®がコレクションしている
川喜田半泥子の茶碗、厳選16点。
052 HANDEISHI
NIGO®が私淑する陶芸家、
川喜田半泥子とは誰か？
056 SENKAKUGAMA
半泥子が開いた窯元は
NIGO®第二の作陶アトリエです。
062 STUDY
茶碗の基本を知りたい。
070 LEGEND
半泥子と同時代を生きた
近代陶芸の巨匠たち。
076 MASTER/FAMILY
現役の巨匠作家と
近年代替わりした名門窯元。
082 FUSOAN MIWAGAMA
半泥子ともゆかりのある、
名門・三輪窯を訪ねました。
090 CONTEMPORARY
NIGO®が注目する同時代の陶芸家たち。
096 SHIRO TSUJIMURA
陶芸家・辻村史朗の
孤高の生き方と作陶を学ぶ。
104 TO SEE MASTERPIECE
絶対に知っておくべき、
巨匠のうつわを見に行く。
ルーシー・リー／魯山人／濱田庄司／荒川豊蔵／河井寬次郎
114 MUSEUM OF CERAMIC ART
鑑賞する楽しさを体験、
うつわの理解を深める13館。
Regulars
014 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _104
恵比寿からの風景
017 Window on the World
NY: ブロイヤーの名建築をヘルツォーク＆ド・ムーロンが再生。
福井：築100年以上の古民家で越前和紙にふれる工芸宿。
136 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.165　またべえ／直島ホール
140 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.005　丸福樓
144 古今東西 かしゆか商店
Buying No.92　金襴手の平盃（最終回）
148 祐真朋樹 Miracle Closet
No.224　スパイラル
161 News! on Your Fridge
イームズの歴史的デザインの照明が商品化。
〈マジス〉とジャスパー・モリソンが再タッグ。
167 長山智美　デザイン狩人
No.208　Spazio Edra TOKYO AOYAMA
168 レストラン予報
#145　西麻布　中環
169 A Wall Newspaper
●東京：６人の先生が静かに導く、「デザインとは何か」。
●東京：荒川＋ギンズの天命反転が 浅草橋に出現!?
175 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第190回　編集部を訪ねたおかよさんの正体は!?
猫村さんは今月もがんばっています。
178 Chill CARS
vol.102　Land Rover Discovery (1st)
183 Next Issue
さて2026年2月号の特集は…
184 Life@Pet
VOL.278　京都の町家長屋の暮らしに寄り添う。
はな子


CASA BRUTUS No. 309

NIGOと学ぶ うつわの教科書

2025.12.09
CASA BRUTUS No. 309 —『NIGOと学ぶ うつわの教科書』
