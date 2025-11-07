Casa BRUTUS No.309 試し読みと目次

034 NIGO®と学ぶ

うつわの教科書

036 NIGO & HANDEISHI

コレクターとクリエイター、

二つの顔で半泥子に迫る。

040 Utsuwa By NIGO®︎

陶芸歴10年、各地の窯で作った、

NIGO®の茶碗ベスト25碗。

046 HANDEISHI

NIGO®がコレクションしている

川喜田半泥子の茶碗、厳選16点。

052 HANDEISHI

NIGO®が私淑する陶芸家、

川喜田半泥子とは誰か？

056 SENKAKUGAMA

半泥子が開いた窯元は

NIGO®第二の作陶アトリエです。

062 STUDY

茶碗の基本を知りたい。

070 LEGEND

半泥子と同時代を生きた

近代陶芸の巨匠たち。

076 MASTER/FAMILY

現役の巨匠作家と

近年代替わりした名門窯元。

082 FUSOAN MIWAGAMA

半泥子ともゆかりのある、

名門・三輪窯を訪ねました。

090 CONTEMPORARY

NIGO®が注目する同時代の陶芸家たち。

096 SHIRO TSUJIMURA

陶芸家・辻村史朗の

孤高の生き方と作陶を学ぶ。

104 TO SEE MASTERPIECE

絶対に知っておくべき、

巨匠のうつわを見に行く。

ルーシー・リー／魯山人／濱田庄司／荒川豊蔵／河井寬次郎