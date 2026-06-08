Next Issue No. 317 2026年9月号は8月7日発売！

ZOO & AQUARIUM 2026 もっと知りたい、 動物園と

水族館！

オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱えて群れに馴染もうとする、

ニホンザルのパンチくんの健気な姿が世界中の注目を集めています。

BLACKPINKのリサさんはパンチくんに会うべく市川市動植物園に訪れた様子を

Instagramのストーリーズに投稿して話題となりました。

日本のあの人気アーティストの長年の夢もオーストラリアでコアラとご対面だそう。

動物園や水族館は訪れるだけで癒しを与えてくれる特別な場所ですが、

動物福祉や種の保存など生態について学ぶ場としても進化を続けています。

リニューアルしたクラゲの聖地や新時代のゾウ舎、好奇心を刺激する施設まで、

今、会いに行きたい人気動物ともっと学びたくなる動物園・水族館を集めました！

特集の内容です！

● あの人が念願のコアラに会いにオーストラリアへ！

● パンチくんが教えてくれる、サル山の暮らし

● ホッキョクグマ、ゾウ、キリン…話題の人気者

● 水族館の最新展示に学ぶ、クラゲ学、フグ学、サメ学

● 建築・デザインで知る動物園と水族館