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Casa BRUTUS No.313 試し読みと目次

居心地のいい部屋はモノだけで作ることはできず、そこに流れる空気や匂い、そして音こそ大事なのではないか。そのような問いかけから始まった2017年のMOOK『音のいい部屋。』現在はオーディオとデザインやカルチャーがさらに接近しています。最先端はNYのオーディオデザイナー、デヴォン・ターンブル率いる〈OJAS〉。そのリスニングルームやスピーカーはアメリカの現代美術館やデザイン博物館から、Supreme、NIGO®︎の〈NOT A HOTEL TOKYO〉にまで採用されるほどです。そんなデヴォンはこの春、東京に「音のいい部屋」をリノベーションで完成させ、〈KARIMOKU RESEARCH CENTER〉では『間の音』という展覧会まで開催。そこで、最新のリスニングルームを通して、理想の「音のいい部屋」を探ります。

CONTENTS

Features
030 音のいい部屋。
032 OJAS
話題のオーディオデザイナー、
デヴォン・ターンブルを知っていますか。
052 OVERSEAS
世界のオーディオデザイナー案内。
MY LISTENING ROOM
音のいい部屋と暮らす。PART ▸▸ 1
056 大長将之, 相澤真諭子〈KIGENZEN〉クリエイティブディレクター
060 ジョセフ・アウ〈SURPLUS RESEARCH〉デザイナー
062 角田陽太 プロダクトデザイナー
064 鶴林万平〈listude〉スピーカービルダー
068 山口日和 グラフィックデザイナー
070 関塚林太郎〈VDS〉オーナー
072 オーディオ超入門①【システム編】
076 INTERIOR WITH SOUND
ヴィンテージオーディオと、スタイルのあるインテリア。
MY LISTENING ROOM
音のいい部屋と暮らす。PART ▸▸ 2
084 二俣公一 空間・プロダクトデザイナー
088 櫻井智和〈wend〉家具職人
090 三好良〈everyone〉クリエイティブディレクター
094 キシタ トモミ〈is-ness〉ファウンダー
096 高橋ヨーコ フォトグラファー
098 真鍋大度 アーティスト、コンポーザー、プログラマー
102 オーディオ超入門②【ブランド編】
106 BRAUN
ディーター・ラムスのオーディオ。
112 TUBE AMPLIFIER
ようこそ真空管アンプの世界へ。
Regulars
012 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _108
パーク ハイアット 東京からの景色
015 Window on the World
蘇州：リボンのような屋根!? BIG設計の現代美術館。
シドニー：シドニーの最新スポットはフィッシュマーケット!
132 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.169　千葉県文化会館
136 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.009　京都文化博物館 別館
140 祐真朋樹 Miracle Closet
No.227　ソーホーハウス東京
145 News! on Your Fridge
〈AKIRANAKA〉の土偶のような丸みが宿るデニムジャケット。
パンチングメタルを使用した多目的なアートピースを〈EETAL〉と〈ものや〉が制作。
151 長山智美　デザイン狩人
No.212　ALESSI Store Tokyo
152 レストラン予報
#149　KONEXIOA
153 A Wall Newspaper
● 東京：空山基さん、今も昔も最高にエロティックでセクシーっす！
● 東京：篠原一男の名作住宅が築50年を前に初の一般公開！
159 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第194回　 初めて星占いをしてもらったら……!?
猫村さんは今月もがんばっています。
162 Chill CARS
vol.106　Toyota SERA
167 Next Issue
さて6月号の特集は…
168 Life@Pet
VOL.282　ライフスタイルショップの箱入り息子。
チャンク


CASA BRUTUS No. 313

音のいい部屋。

1,150円 — 2026.04.09電子版あり
試し読み購入定期購読 (24%OFF)
CASA BRUTUS No. 313 —『音のいい部屋。』
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