Casa BRUTUS No.313 試し読みと目次
居心地のいい部屋はモノだけで作ることはできず、そこに流れる空気や匂い、そして音こそ大事なのではないか。そのような問いかけから始まった2017年のMOOK『音のいい部屋。』現在はオーディオとデザインやカルチャーがさらに接近しています。最先端はNYのオーディオデザイナー、デヴォン・ターンブル率いる〈OJAS〉。そのリスニングルームやスピーカーはアメリカの現代美術館やデザイン博物館から、Supreme、NIGO®︎の〈NOT A HOTEL TOKYO〉にまで採用されるほどです。そんなデヴォンはこの春、東京に「音のいい部屋」をリノベーションで完成させ、〈KARIMOKU RESEARCH CENTER〉では『間の音』という展覧会まで開催。そこで、最新のリスニングルームを通して、理想の「音のいい部屋」を探ります。
CONTENTS
Features
|030
|音のいい部屋。
|032
|
OJAS
話題のオーディオデザイナー、
デヴォン・ターンブルを知っていますか。
|052
|
OVERSEAS
世界のオーディオデザイナー案内。
|
MY LISTENING ROOM
音のいい部屋と暮らす。PART ▸▸ 1
|056
|● 大長将之, 相澤真諭子〈KIGENZEN〉クリエイティブディレクター
|060
|● ジョセフ・アウ〈SURPLUS RESEARCH〉デザイナー
|062
|● 角田陽太 プロダクトデザイナー
|064
|● 鶴林万平〈listude〉スピーカービルダー
|068
|● 山口日和 グラフィックデザイナー
|070
|● 関塚林太郎〈VDS〉オーナー
|072
|オーディオ超入門①【システム編】
|076
|
INTERIOR WITH SOUND
ヴィンテージオーディオと、スタイルのあるインテリア。
|
MY LISTENING ROOM
音のいい部屋と暮らす。PART ▸▸ 2
|084
|● 二俣公一 空間・プロダクトデザイナー
|088
|● 櫻井智和〈wend〉家具職人
|090
|● 三好良〈everyone〉クリエイティブディレクター
|094
|● キシタ トモミ〈is-ness〉ファウンダー
|096
|● 高橋ヨーコ フォトグラファー
|098
|● 真鍋大度 アーティスト、コンポーザー、プログラマー
|102
|オーディオ超入門②【ブランド編】
|106
|
BRAUN
ディーター・ラムスのオーディオ。
|112
|
TUBE AMPLIFIER
ようこそ真空管アンプの世界へ。
Regulars
|012
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _108
パーク ハイアット 東京からの景色
|015
|
Window on the World
蘇州：リボンのような屋根!? BIG設計の現代美術館。
シドニー：シドニーの最新スポットはフィッシュマーケット!
|132
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.169 千葉県文化会館
|136
|
彬子女王のモダン建築めぐり
vol.009 京都文化博物館 別館
|140
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.227 ソーホーハウス東京
|145
|
News! on Your Fridge
〈AKIRANAKA〉の土偶のような丸みが宿るデニムジャケット。
パンチングメタルを使用した多目的なアートピースを〈EETAL〉と〈ものや〉が制作。
|151
|
長山智美 デザイン狩人
No.212 ALESSI Store Tokyo
|152
|
レストラン予報
#149 KONEXIOA
|153
|
A Wall Newspaper
● 東京：空山基さん、今も昔も最高にエロティックでセクシーっす！
● 東京：篠原一男の名作住宅が築50年を前に初の一般公開！
|159
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第194回 初めて星占いをしてもらったら……!?
猫村さんは今月もがんばっています。
|162
|
Chill CARS
vol.106 Toyota SERA
|167
|
Next Issue
さて6月号の特集は…
|168
|
Life@Pet
VOL.282 ライフスタイルショップの箱入り息子。
チャンク