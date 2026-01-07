Casa BRUTUS No.311 試し読みと目次

マガジンワールド

2015年にブルーボトルコーヒーがコーヒー界の黒船として初上陸してから早10年、サードウェーブコーヒーが定着し、焙煎に着目したロースターのブームを経た現在、コーヒーの新たな可能性を探るべく、さまざまなカフェがオープンしています。ブルーボトルコーヒー出身のオーナーが築70年の長屋を改装して開業したSAMAA_は、デリシャスネス×サステナビリティ×デザインでフォースウェーブを掲げる一方、2012年にノルウェーから上陸したフグレンはコーヒー激戦区の京都へ進出。そして、1990年以降に生まれた新世代で名店出身の若手も新店舗を続々オープン。令和の日本でさまざまな業態のコーヒーショップが次から次へとオープンする理由とは？　理想のカフェの作り方から全国の最新店舗まで、最新のコーヒー事情をお届けします。

CONTENTS

Features
026 理想のカフェ
028 TOPIC 01 4TH WAVE
話題のコーヒーショップが掲げる”フォースウェーブ”とは？
SAMAA_
042 TOPIC 02 A NEW COFFEE SHOP
コーヒー・シーンを牽引する新店が続々とオープン！
Et –THE CULTURAL COFFEEHOUSE–／MEL COFFEE／KURO MAME TOKYO
050 TOPIC 03 NEW BASE
ノルウェー発〈フグレン〉が、京都と福岡に進出。
FUGLEN KYOTO／FUGLEN FUKUOKA
054 TOPIC 04 NEXT-GEN
次世代を担う若手たちの新店。これからのコーヒーはどうなる？
Koss Coffee／TASK COFFEE／ACID COFFEE
058 TOPIC 05 WITH A CAFE
新しくできた憩いの空間にもカフェが併設されていました。
坂本ヤエカ／大多喜有用植物苑／SSAW BREW
066 TOPIC 06 CAFE in THE OFFICE
地域とのつながりが広がる、オフィス併設のカフェに注目！
竹田純×PIX／長坂常×Terraform Coffee Roasters／芦沢啓治×dotcom coffee 浅草橋
東海林健×異人池建築図書館喫茶店／須藤剛×CaD／柳原照弘×Eatery & Wine by Vague Kitchen
桑名翔太×DAY to DAY／秋山晃士・秋山美穂×USHIO COFFEE
078 TOPIC 07 ARCHITECT
スター建築家が手がけた、デザインのいいカフェ。
永山祐子 @AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY
隈研吾 @Cs Somme Café
長坂常 ・ I IN ・ 芦沢啓治 @ブルーボトルコーヒー
HOW TO MAKE A CAFÉ
理想のカフェの作り方。
086 1 CONCEPT
どんな店にしたいか？ まず考えておきたいこと。
090 2 EQUIPMENT
開業に必要な器具って？ プロ推薦の名製品カタログ。
094 3 DESIGN PLAN
マンダラチャートで導く、居心地のいいカフェの設計。
098 4 SUSTAINABILITY
これからのカフェに欠かせない、コーヒーとサステナビリティ。
100 5 BUDGET
お金は一体いくら必要？ 開店資金のリアルを調査！
104 NEW OPEN! CAFE GUIDE
新しい”波”が感じられる
全国最新カフェ案内。
Regulars
010 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _106
三田小山町
013 Window on the World
京都: スニーカーの個性と対峙する京町家の”瓦”什器。
ソウル：半世紀前の邸宅が、遊び心あるショップに。
130 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.167　葉山加地邸
134 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.007　旧函館区公会堂
138 祐真朋樹 Miracle Closet
No.226　明治生命館／明治安田CAFE 丸の内
143 News! on Your Fridge
〈ミナ ペルホネン〉のインテリアに馴染むミシン。
〈リーン・ロゼ〉とムーミンのコラボソファ。
149 長山智美　デザイン狩人
No.210　〈バカラ〉のゼニス ノマド コレクション。
152 レストラン予報
#147　KANTA
153 A Wall Newspaper
●韓国：イ・カンホが開いた、韓国・済州島の新たなスペースへ。
●東京：パリ本店の５倍!? の広さ。東京でほぼ全種が揃う！
159 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第192回　気になるクッキー缶の中、ちょっと見てみましょ。
猫村さんは今月もがんばっています。
162 Chill CARS
vol.104　Honda Insight(1st)
167 Next Issue
さて４月号の特集は…
168 Life@Pet
VOL.280　ニューヨーク生まれの英国紳士。
ヴィゴ


CASA BRUTUS No. 311

理想のカフェ

1,150円 — 2026.02.09電子版あり
CASA BRUTUS No. 311 —『理想のカフェ』
