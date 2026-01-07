Casa BRUTUS No.311 試し読みと目次
2015年にブルーボトルコーヒーがコーヒー界の黒船として初上陸してから早10年、サードウェーブコーヒーが定着し、焙煎に着目したロースターのブームを経た現在、コーヒーの新たな可能性を探るべく、さまざまなカフェがオープンしています。ブルーボトルコーヒー出身のオーナーが築70年の長屋を改装して開業したSAMAA_は、デリシャスネス×サステナビリティ×デザインでフォースウェーブを掲げる一方、2012年にノルウェーから上陸したフグレンはコーヒー激戦区の京都へ進出。そして、1990年以降に生まれた新世代で名店出身の若手も新店舗を続々オープン。令和の日本でさまざまな業態のコーヒーショップが次から次へとオープンする理由とは？ 理想のカフェの作り方から全国の最新店舗まで、最新のコーヒー事情をお届けします。
CONTENTS
Features
|026
|理想のカフェ
|028
|
TOPIC 01 4TH WAVE
話題のコーヒーショップが掲げる”フォースウェーブ”とは？
SAMAA_
|042
|
TOPIC 02 A NEW COFFEE SHOP
コーヒー・シーンを牽引する新店が続々とオープン！
Et –THE CULTURAL COFFEEHOUSE–／MEL COFFEE／KURO MAME TOKYO
|050
|
TOPIC 03 NEW BASE
ノルウェー発〈フグレン〉が、京都と福岡に進出。
FUGLEN KYOTO／FUGLEN FUKUOKA
|054
|
TOPIC 04 NEXT-GEN
次世代を担う若手たちの新店。これからのコーヒーはどうなる？
Koss Coffee／TASK COFFEE／ACID COFFEE
|058
|
TOPIC 05 WITH A CAFE
新しくできた憩いの空間にもカフェが併設されていました。
坂本ヤエカ／大多喜有用植物苑／SSAW BREW
|066
|
TOPIC 06 CAFE in THE OFFICE
地域とのつながりが広がる、オフィス併設のカフェに注目！
竹田純×PIX／長坂常×Terraform Coffee Roasters／芦沢啓治×dotcom coffee 浅草橋
東海林健×異人池建築図書館喫茶店／須藤剛×CaD／柳原照弘×Eatery & Wine by Vague Kitchen
桑名翔太×DAY to DAY／秋山晃士・秋山美穂×USHIO COFFEE
|078
|
TOPIC 07 ARCHITECT
スター建築家が手がけた、デザインのいいカフェ。
永山祐子 @AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY
隈研吾 @Cs Somme Café
長坂常 ・ I IN ・ 芦沢啓治 @ブルーボトルコーヒー
|
HOW TO MAKE A CAFÉ
理想のカフェの作り方。
|086
|
1 CONCEPT
どんな店にしたいか？ まず考えておきたいこと。
|090
|
2 EQUIPMENT
開業に必要な器具って？ プロ推薦の名製品カタログ。
|094
|
3 DESIGN PLAN
マンダラチャートで導く、居心地のいいカフェの設計。
|098
|
4 SUSTAINABILITY
これからのカフェに欠かせない、コーヒーとサステナビリティ。
|100
|
5 BUDGET
お金は一体いくら必要？ 開店資金のリアルを調査！
|104
|
NEW OPEN! CAFE GUIDE
新しい”波”が感じられる
全国最新カフェ案内。
Regulars
|010
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _106
三田小山町
|013
|
Window on the World
京都: スニーカーの個性と対峙する京町家の”瓦”什器。
ソウル：半世紀前の邸宅が、遊び心あるショップに。
|130
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.167 葉山加地邸
|134
|
彬子女王のモダン建築めぐり
vol.007 旧函館区公会堂
|138
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.226 明治生命館／明治安田CAFE 丸の内
|143
|
News! on Your Fridge
〈ミナ ペルホネン〉のインテリアに馴染むミシン。
〈リーン・ロゼ〉とムーミンのコラボソファ。
|149
|
長山智美 デザイン狩人
No.210 〈バカラ〉のゼニス ノマド コレクション。
|152
|
レストラン予報
#147 KANTA
|153
|
A Wall Newspaper
●韓国：イ・カンホが開いた、韓国・済州島の新たなスペースへ。
●東京：パリ本店の５倍!? の広さ。東京でほぼ全種が揃う！
|159
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第192回 気になるクッキー缶の中、ちょっと見てみましょ。
猫村さんは今月もがんばっています。
|162
|
Chill CARS
vol.104 Honda Insight(1st)
|167
|
|168
|
Life@Pet
VOL.280 ニューヨーク生まれの英国紳士。
ヴィゴ