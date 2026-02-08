Casa BRUTUS No.312 試し読みと目次
近年の京都は「モダン」というキーワードが盛り上がりを見せています。昭和初期の1936年に竣工した国登録有形文化財のモダン建築〈弥栄会館〉、その外観と記憶を継承した〈帝国ホテル 京都〉が３月５日に開業。内装デザインは「旧素材こそ最も新しい」という理念を掲げる、現代美術作家・杉本博司と建築家・榊田倫之が率いる新素材研究所です。2022年に文化庁京都移転記念事業として始まった、京都の近代建築が特別に公開される『京都モダン建築祭』も盛況です。そこで『カーサ ブルータス』６年ぶりの京都特集は「モダン」がテーマ。古都の記憶や近代の遺産を現代にアップデートするモダンな京都をめぐります！
CONTENTS
Features
|038
|京都モダンめぐり
|040
|
IMPERIAL HOTEL KYOTO
弥栄会館を継承した
帝国ホテル 京都、誕生。
|050
|
CAPELLA KYOTO
隈研吾が歴史的花街を再構築。
京都の今を感じるホテルとは？
|054
|
HERITAGE
京町家や古民家などを再生、モダンなくつろぎを堪能できる宿。
|066
|
SPECIAL PLACE_1 MOSS TEMPLE
世界遺産の「苔寺」、1296年目の西芳寺。
|072
|
MODERN WAGASHI
コースで味わう新感覚、三宅香帆のモダン和菓子めぐり。
|080
|
MODERN GOURMET
土地と素材と技を紡ぐ、京都モダン・グルメ。
［HOT NEW RESTAURANT］ 枠にとらわれない独創性を、皿に空間に発揮する料理人。
［BREAKFAST］ 京都の朝グルメがさらに進化しています。
［WINE BAR］ 互いを引き立て合う、ワイン＋αの世界へ。
|094
|
SPECIAL PLACE_2 OZU
建築家・中村拓志が設計、小津安二郎を体験できる空間。
|100
|
KYOTO SHOPPING
世界中の人気ショップが京都の町家をコンバージョン。
|114
|
SPECIAL PLACE_3 GION MONOGATARI
川村元気×重松象平×オラファー
祇園の町家に現れた“光の坪庭”。
|118
|
GALLERY
京都ならではのギャラリーが、続々とオープンしています。
|124
|
KATSURA MODERN
彬子女王のモダン建築めぐり 特別編
桂離宮は400年前の
モダニズム建築でした。
|141
|KYOTO CITY MAP
|166
|
FASHION SPECIAL 2026 SS
MODERN ARCHITECTURE IN KYOTO
歴史を紡ぐ京都モダン建築をめぐる旅へ。
Regulars
|020
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _107
東京高速道路（KK線）跡地
|025
|
Window on the World
バンコク：約40年の構想を経てタイ初の国際現代美術館が誕生！
ニューハンプシャー：スノヘッタ設計、宝石箱のような音楽ホール。
|188
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.168 千葉市美術館
|199
|
News! on Your Fridge
新アーティスティックディレクター、デムナの最新ローファー。
ピエール・ポランの名作が復刻。
|205
|
長山智美 デザイン狩人
No.211 OUTDOOR MARKET BY JASPER MORRISON FOR HAY
|208
|
レストラン予報
#148 CAiTO
|209
|
A Wall Newspaper
●フムレベック：世界一美しい美術館で田根剛の展覧会が開催中！
●三重：陶芸家でないクリエイターがやきものを作ったら!?
|215
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第193回 フレンチ系って何のことですの？
猫村さんは今月もがんばっています。
|218
|
Chill CARS
vol.105 Toyota Deliboy
|223
|
Next Issue
さて5月号の特集は…
|224
|
Life@Pet
VOL.281 黒い瞳が魅力のやんちゃな男の子。
ポーテ