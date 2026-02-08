Casa BRUTUS No.312 試し読みと目次

マガジンワールド

近年の京都は「モダン」というキーワードが盛り上がりを見せています。昭和初期の1936年に竣工した国登録有形文化財のモダン建築〈弥栄会館〉、その外観と記憶を継承した〈帝国ホテル 京都〉が３月５日に開業。内装デザインは「旧素材こそ最も新しい」という理念を掲げる、現代美術作家・杉本博司と建築家・榊田倫之が率いる新素材研究所です。2022年に文化庁京都移転記念事業として始まった、京都の近代建築が特別に公開される『京都モダン建築祭』も盛況です。そこで『カーサ ブルータス』６年ぶりの京都特集は「モダン」がテーマ。古都の記憶や近代の遺産を現代にアップデートするモダンな京都をめぐります！

CONTENTS

Features
038 京都モダンめぐり
040 IMPERIAL HOTEL KYOTO
弥栄会館を継承した
帝国ホテル 京都、誕生。
050 CAPELLA KYOTO
隈研吾が歴史的花街を再構築。
京都の今を感じるホテルとは？
054 HERITAGE
京町家や古民家などを再生、モダンなくつろぎを堪能できる宿。
066 SPECIAL PLACE_1 MOSS TEMPLE
世界遺産の「苔寺」、1296年目の西芳寺。
072 MODERN WAGASHI
コースで味わう新感覚、三宅香帆のモダン和菓子めぐり。
080 MODERN GOURMET
土地と素材と技を紡ぐ、京都モダン・グルメ。
［HOT NEW RESTAURANT］ 枠にとらわれない独創性を、皿に空間に発揮する料理人。
［BREAKFAST］ 京都の朝グルメがさらに進化しています。
［WINE BAR］ 互いを引き立て合う、ワイン＋αの世界へ。
094 SPECIAL PLACE_2 OZU
建築家・中村拓志が設計、小津安二郎を体験できる空間。
100 KYOTO SHOPPING
世界中の人気ショップが京都の町家をコンバージョン。
114 SPECIAL PLACE_3 GION MONOGATARI
川村元気×重松象平×オラファー
祇園の町家に現れた“光の坪庭”。
118 GALLERY
京都ならではのギャラリーが、続々とオープンしています。
124 KATSURA MODERN
彬子女王のモダン建築めぐり 特別編
桂離宮は400年前の
モダニズム建築でした。
141 KYOTO CITY MAP
166 FASHION SPECIAL 2026 SS
MODERN ARCHITECTURE IN KYOTO
歴史を紡ぐ京都モダン建築をめぐる旅へ。
Regulars
020 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _107
東京高速道路（KK線）跡地
025 Window on the World
バンコク：約40年の構想を経てタイ初の国際現代美術館が誕生！
ニューハンプシャー：スノヘッタ設計、宝石箱のような音楽ホール。
188 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.168　千葉市美術館
199 News! on Your Fridge
新アーティスティックディレクター、デムナの最新ローファー。
ピエール・ポランの名作が復刻。
205 長山智美　デザイン狩人
No.211　OUTDOOR MARKET BY JASPER MORRISON FOR HAY
208 レストラン予報
#148　CAiTO
209 A Wall Newspaper
●フムレベック：世界一美しい美術館で田根剛の展覧会が開催中！
●三重：陶芸家でないクリエイターがやきものを作ったら!?
215 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第193回　フレンチ系って何のことですの？
猫村さんは今月もがんばっています。
218 Chill CARS
vol.105　Toyota Deliboy
223 Next Issue
さて5月号の特集は…
224 Life@Pet
VOL.281　黒い瞳が魅力のやんちゃな男の子。
ポーテ


京都モダンめぐり

