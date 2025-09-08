Casa BRUTUS No.307 試し読みと目次

村上隆と村上ハウス

036 MURAKAMI HOUSE

村上隆の最新作〈村上ハウス〉に

MMブラザーズがやってきた!

038 FLOWER HOUSE 【お花ハウス】

042 MURAKAMI HOUSE：TAKASHI 【村上ハウス：隆の家】

046 MURAKAMI HOUSE：TAKAJI 【村上ハウス:隆二の家】

049 MAGAHOUSE-KUN 【マガハウスくん】

050 MOBILE HOUSE

〈村上ハウス〉を読み解くためのモバイルハウス入門。

056 MM Bro.

村上隆×村上隆二 現代アートとお笑いは似ている？

058 READYMADE

マルセル・デュシャンに挑む村上隆版レディメイド。

066 VUILD

村上ハウスで協働するスタートアップの工場に潜入！

074 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版

The GATE LOUNGE by VUILD

080 YUMEDONO

村上隆のワオ建築空間！ 米クリーブランドに現れた〈夢殿〉。

084 DIALOGUE

〈夢殿〉を手がけた『SHOGUN 将軍』チームと座談会。

088 JAPANESE ART HISTORY

村上隆と日本美術史 ─狩野派、奇想の系譜、そして琳派。

098 BAKURAMON

多層的な祈りに満ちた、村上隆初の建築的アート作品。

100 JAPONISME

浮世絵の衝撃に見る村上隆の“前日譚 （プリクール） ”。

118 COGNITIVE REVOLUTION

村上隆が気づいた、浮世絵が起こした認知革命とは？

120 MIRACLE CLOSET KIJYAKU TEI

〈囍鵲亭〉

124 Ginza Sony Park

マガジンハウス博にて『村上隆と村上ハウス』開催！

REFERENCE

村上隆の元ネタ解説。

062 1 マルセル・デュシャン

086 2 法隆寺〈夢殿〉