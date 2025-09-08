Casa BRUTUS No.307 試し読みと目次

マガジンワールド

現代アートを中心に、アニメーション、映画、ギャラリー、カフェ、アパレル、そしてトレカまで、多岐にわたり作品を発表する村上隆。世界的アーティストの2025年の新展開はなんと建築でした…!? 〈Ginza Sony Park〉で10月10日より開催『マガジンハウス博』にて発表するモバイル住宅〈村上ハウス〉〈お花ハウス〉とは何か?　一方で、村上隆による日本美術は、奇想の系譜から琳派を経て、歌川広重《名所江戸百景》をオマージュした浮世絵にまで発展。そんな村上隆の最新 “In Da House” をお届けする特集です！

CONTENTS

Features
村上隆と村上ハウス
036 MURAKAMI HOUSE
村上隆の最新作〈村上ハウス〉に
MMブラザーズがやってきた!
038 FLOWER HOUSE【お花ハウス】
042 MURAKAMI HOUSE：TAKASHI【村上ハウス：隆の家】
046 MURAKAMI HOUSE：TAKAJI【村上ハウス:隆二の家】
049 MAGAHOUSE-KUN【マガハウスくん】
050 MOBILE HOUSE
〈村上ハウス〉を読み解くためのモバイルハウス入門。
056 MM Bro.
村上隆×村上隆二　現代アートとお笑いは似ている？
058 READYMADE
マルセル・デュシャンに挑む村上隆版レディメイド。
066 VUILD
村上ハウスで協働するスタートアップの工場に潜入！
074 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
The GATE LOUNGE by VUILD
080 YUMEDONO
村上隆のワオ建築空間！ 米クリーブランドに現れた〈夢殿〉。
084 DIALOGUE
〈夢殿〉を手がけた『SHOGUN 将軍』チームと座談会。
088 JAPANESE ART HISTORY
村上隆と日本美術史 ─狩野派、奇想の系譜、そして琳派。
098 BAKURAMON
多層的な祈りに満ちた、村上隆初の建築的アート作品。
100 JAPONISME
浮世絵の衝撃に見る村上隆の“前日譚（プリクール）”。
118 COGNITIVE REVOLUTION
村上隆が気づいた、浮世絵が起こした認知革命とは？
120 MIRACLE CLOSET KIJYAKU TEI
〈囍鵲亭〉
124 Ginza Sony Park
マガジンハウス博にて『村上隆と村上ハウス』開催！
REFERENCE
村上隆の元ネタ解説。
062 1 マルセル・デュシャン
086 2 法隆寺〈夢殿〉
096 3 日本美術
Regulars
016 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _102
銀座ソニーパーク
019 Window on the World
函館：旧ロシア領事館を中山眞琴がホテルに改修。
パリ：デザイン進化が止まらないパリのカフェの未来の姿？
138 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.003　綱町三井倶楽部
142 古今東西 かしゆか商店
Buying No.90　光琳かるた
147 News! on Your Fridge
〈Lichen〉と〈カリモク家具〉による新ブランド。
〈MIU MIU〉からココ・ガウフに捧ぐ限定スニーカー。
153 長山智美　デザイン狩人
No.206　ベルナルド×妹島和世「ジャルダン・ド・ターブル」
155 レストラン予報
#143　代官山　Nén Tokyo
157 A Wall Newspaper
● 東京：瀧本幹也さん、どうやって正倉院を撮影したんですか？
● 愛知：やきものの町と世界をつなぐ現代美術の国際芸術祭へ！
163 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第188回　赤ちゃん連れで仕事中のVシネに非常事態!?
猫村さんは今月もがんばっています。
166 Chill CARS
vol.100　Citroën 2CV
171 Next Issue
さて12月号の特集は…
172 Life@Pet
VOL.276　愛してやまない自慢の息子。
gugu


CASA BRUTUS No. 307

村上隆と村上ハウス

1,150円 — 2025.10.09電子版あり
CASA BRUTUS No. 307 —『村上隆と村上ハウス』
