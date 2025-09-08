Casa BRUTUS No.307 試し読みと目次
現代アートを中心に、アニメーション、映画、ギャラリー、カフェ、アパレル、そしてトレカまで、多岐にわたり作品を発表する村上隆。世界的アーティストの2025年の新展開はなんと建築でした…!? 〈Ginza Sony Park〉で10月10日より開催『マガジンハウス博』にて発表するモバイル住宅〈村上ハウス〉〈お花ハウス〉とは何か? 一方で、村上隆による日本美術は、奇想の系譜から琳派を経て、歌川広重《名所江戸百景》をオマージュした浮世絵にまで発展。そんな村上隆の最新 “In Da House” をお届けする特集です！
CONTENTS
Features
|村上隆と村上ハウス
|036
|
MURAKAMI HOUSE
村上隆の最新作〈村上ハウス〉に
MMブラザーズがやってきた!
|038
|FLOWER HOUSE【お花ハウス】
|042
|MURAKAMI HOUSE：TAKASHI【村上ハウス：隆の家】
|046
|MURAKAMI HOUSE：TAKAJI【村上ハウス:隆二の家】
|049
|MAGAHOUSE-KUN【マガハウスくん】
|050
|
MOBILE HOUSE
〈村上ハウス〉を読み解くためのモバイルハウス入門。
|056
|
MM Bro.
村上隆×村上隆二 現代アートとお笑いは似ている？
|058
|
READYMADE
マルセル・デュシャンに挑む村上隆版レディメイド。
|066
|
VUILD
村上ハウスで協働するスタートアップの工場に潜入！
|074
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
The GATE LOUNGE by VUILD
|080
|
YUMEDONO
村上隆のワオ建築空間！ 米クリーブランドに現れた〈夢殿〉。
|084
|
DIALOGUE
〈夢殿〉を手がけた『SHOGUN 将軍』チームと座談会。
|088
|
JAPANESE ART HISTORY
村上隆と日本美術史 ─狩野派、奇想の系譜、そして琳派。
|098
|
BAKURAMON
多層的な祈りに満ちた、村上隆初の建築的アート作品。
|100
|
JAPONISME
浮世絵の衝撃に見る村上隆の“前日譚（プリクール）”。
|118
|
COGNITIVE REVOLUTION
村上隆が気づいた、浮世絵が起こした認知革命とは？
|120
|
MIRACLE CLOSET KIJYAKU TEI
〈囍鵲亭〉
|124
|
Ginza Sony Park
マガジンハウス博にて『村上隆と村上ハウス』開催！
|
REFERENCE
村上隆の元ネタ解説。
|062
|1 マルセル・デュシャン
|086
|2 法隆寺〈夢殿〉
|096
|3 日本美術
Regulars
|016
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _102
銀座ソニーパーク
|019
|
Window on the World
函館：旧ロシア領事館を中山眞琴がホテルに改修。
パリ：デザイン進化が止まらないパリのカフェの未来の姿？
|138
|
彬子女王のモダン建築めぐり
vol.003 綱町三井倶楽部
|142
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.90 光琳かるた
|147
|
News! on Your Fridge
〈Lichen〉と〈カリモク家具〉による新ブランド。
〈MIU MIU〉からココ・ガウフに捧ぐ限定スニーカー。
|153
|
長山智美 デザイン狩人
No.206 ベルナルド×妹島和世「ジャルダン・ド・ターブル」
|155
|
レストラン予報
#143 代官山 Nén Tokyo
|157
|
A Wall Newspaper
● 東京：瀧本幹也さん、どうやって正倉院を撮影したんですか？
● 愛知：やきものの町と世界をつなぐ現代美術の国際芸術祭へ！
|163
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第188回 赤ちゃん連れで仕事中のVシネに非常事態!?
猫村さんは今月もがんばっています。
|166
|
Chill CARS
vol.100 Citroën 2CV
|171
|
Next Issue
さて12月号の特集は…
|172
|
Life@Pet
VOL.276 愛してやまない自慢の息子。
gugu