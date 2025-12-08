Casa BRUTUS No.310 試し読みと目次
住宅の名手として知られる建築家の中村拓志と堀部安嗣。2019年の住宅特集で２人の家づくりを紹介しましたが、このたび、くしくも同じタイミングで自邸を完成させました。そこで、建築家の自邸だからこそ発揮されたこだわりの家づくりを特集。また、ものづくりを行うクリエイターたちの住まいにも注目。設計から、建材、間取り、家具、そして、ディテールまで、これまでの作品のエッセンスがちりばめられた、建築家やクリエイターとしての集大成のような住まいに学びます！
CONTENTS
Features
|033
|こだわりの家づくり
|036
|
HOW ARCHITECTS DESIGN THEIR OWN HOUSES 1
日本の自然観と数寄屋に基づく、
建築家・中村拓志の自邸。
|060
|
HOW ARCHITECTS DESIGN THEIR OWN HOUSES 2
手仕事と素材にこだわった平屋、
建築家・堀部安嗣の自邸。
|
CREATOR’S HOUSE
ものづくりをする人たちの家づくり。
|080
|
01 静寂と開放を感じる、回廊のような住まい。
［施主］清水恵介（クリエイティブディレクター）
［設計］森田悠紀（森田悠紀建築設計事務所）
|086
|
02 建築家に委ねつつ、仲間で協働する家づくり。
［施主］北原和規（グラフィックデザイナー）
［設計］dot architects
|092
|
03 ミニマルな構造で際立つ、住宅の質とディテール。
［施主］木住野彰悟（グラフィックデザイナー）
［設計］芦沢啓治（芦沢啓治建築設計事務所）
|
BEST HOUSE 2026
最新住宅カタログ。
|098
|【馬小屋と橙の納屋】by 服部信康建築設計事務所／服部信康+古賀将太
|104
|【カマクランド】by 三家大地建築設計事務所／三家大地
|108
|【House in Tamba】by MIDW／服部大祐+服部さおり
|110
|【House by the temple】by KUMA & ELSA／隈翔平+エルサ・エスコベド
|114
|【Slash House】by 佐脇中山建築設計事務所／佐脇礼二郎+中山由稀
|116
|【松阪の家】by ナノメートルアーキテクチャー／野中あつみ+三谷裕樹
|118
|【中野U】by 都留理子建築設計スタジオ／都留理子+大嶋笙平
|122
|【山中湖の家】by ケース・リアル／二俣公一
|126
|
13 SELECTED ARCHITECTS 2026
住宅デザイン建築家リスト
|128
|
HOUSING NEWS
こだわりの家づくりのための住宅ニュース2026
Regulars
|014
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _105
旧赤星鉄馬邸
|017
|
Window on the World
台湾：台中に完成！ SANAA設計の美術館＋図書館。
東京：旧印刷工場がシューズメゾンの画期的なアトリエに。
|152
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.166 鎌倉歴史文化交流館
|156
|
彬子女王のモダン建築めぐり
vol.006 函館ハリストス正教会
|160
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.225 三岸家住宅アトリエ
|173
|
News! on Your Fridge
名作チェアをジル・サンダーが再解釈。
食卓にファンタジーを運ぶテーブルウェア。
|179
|
長山智美 デザイン狩人
No.209 Bacha Coffee GINZA
|181
|
レストラン予報
#146 IL VIOTTOLO
|193
|
A Wall Newspaper
●東京：銀座に”明るい森”が出現!? 新しい自分に出会う旅へ。
●東京：佐藤可士和も憧れる、ウェグナーの椅子の頂点。
|199
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第191回 「ねこは旅に出ることになりました」!?
猫村さんは今月もがんばっています。
|202
|
Chill CARS
vol.103 MG MGB
|207
|
Next Issue
さて３月号の特集は…
|208
|
Life@Pet
VOL.279 むちっとボディの癒し担当。
MOCHI