Casa BRUTUS No.310 試し読みと目次

住宅の名手として知られる建築家の中村拓志と堀部安嗣。2019年の住宅特集で２人の家づくりを紹介しましたが、このたび、くしくも同じタイミングで自邸を完成させました。そこで、建築家の自邸だからこそ発揮されたこだわりの家づくりを特集。また、ものづくりを行うクリエイターたちの住まいにも注目。設計から、建材、間取り、家具、そして、ディテールまで、これまでの作品のエッセンスがちりばめられた、建築家やクリエイターとしての集大成のような住まいに学びます！

CONTENTS

Features
033 こだわりの家づくり
036 HOW ARCHITECTS DESIGN THEIR OWN HOUSES 1
日本の自然観と数寄屋に基づく、
建築家・中村拓志の自邸。
060 HOW ARCHITECTS DESIGN THEIR OWN HOUSES 2
手仕事と素材にこだわった平屋、
建築家・堀部安嗣の自邸。
CREATOR’S HOUSE
ものづくりをする人たちの家づくり。
080 01 静寂と開放を感じる、回廊のような住まい。
［施主］清水恵介（クリエイティブディレクター）
［設計］森田悠紀（森田悠紀建築設計事務所）
086 02 建築家に委ねつつ、仲間で協働する家づくり。
［施主］北原和規（グラフィックデザイナー）
［設計］dot architects
092 03 ミニマルな構造で際立つ、住宅の質とディテール。
［施主］木住野彰悟（グラフィックデザイナー）
［設計］芦沢啓治（芦沢啓治建築設計事務所）
BEST HOUSE 2026
最新住宅カタログ。
098 【馬小屋と橙の納屋】by 服部信康建築設計事務所／服部信康+古賀将太
104 【カマクランド】by 三家大地建築設計事務所／三家大地
108 【House in Tamba】by MIDW／服部大祐+服部さおり
110 【House by the temple】by KUMA & ELSA／隈翔平+エルサ・エスコベド
114 【Slash House】by 佐脇中山建築設計事務所／佐脇礼二郎+中山由稀
116 【松阪の家】by ナノメートルアーキテクチャー／野中あつみ+三谷裕樹
118 【中野U】by 都留理子建築設計スタジオ／都留理子+大嶋笙平
122 【山中湖の家】by ケース・リアル／二俣公一
126 13 SELECTED ARCHITECTS 2026
住宅デザイン建築家リスト
128 HOUSING NEWS
こだわりの家づくりのための住宅ニュース2026
Regulars
014 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _105
旧赤星鉄馬邸
017 Window on the World
台湾：台中に完成！ SANAA設計の美術館＋図書館。
東京：旧印刷工場がシューズメゾンの画期的なアトリエに。
152 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.166　鎌倉歴史文化交流館
156 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.006　函館ハリストス正教会
160 祐真朋樹 Miracle Closet
No.225　三岸家住宅アトリエ
173 News! on Your Fridge
名作チェアをジル・サンダーが再解釈。
食卓にファンタジーを運ぶテーブルウェア。
179 長山智美　デザイン狩人
No.209　Bacha Coffee GINZA
181 レストラン予報
#146　IL VIOTTOLO
193 A Wall Newspaper
●東京：銀座に”明るい森”が出現!? 新しい自分に出会う旅へ。
●東京：佐藤可士和も憧れる、ウェグナーの椅子の頂点。
199 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第191回 「ねこは旅に出ることになりました」!?
猫村さんは今月もがんばっています。
202 Chill CARS
vol.103　MG MGB
207 Next Issue
さて３月号の特集は…
208 Life@Pet
VOL.279　むちっとボディの癒し担当。
