Casa BRUTUS No.305 試し読みと目次

建築・アートの聖地として世界的に有名になった直島。その黎明期、1992年開館の〈ベネッセハウス ミュージアム〉を皮切りに、直島の数々の建築を手がけてきた安藤忠雄による10番目の施設、館名に初めて「直島」を冠した〈直島新美術館〉が2025年５月末に開館。村上隆、蔡國強、ソ・ドホ、Chim↑Pom from Smappa!Group など、アジアの世界的アーティストの作品を展示する、今、最も注目の美術館です。瀬戸内海の島々を舞台に開催される『瀬戸内国際芸術祭』も３年ぶりに開催。槇文彦が手がけた”ほぼ最後”の県立美術館〈鳥取県立美術館〉が開館し、丹下健三の名作〈横浜美術館〉は長期の改修期間を経てリニューアルオープン。そんな2025年の夏、Casa BRUTUS５年ぶりの美術館特集をお届けします！

CONTENTS

Features
030 日本のBEST美術館
SETOUCHI【瀬戸内】
032 NAOSHIMA NEW MUSEUM OF ART
安藤忠雄の最新、直島新美術館、誕生！
安藤忠雄／ソ・ドホ／Chim↑Pom from Smappa!Group／村上隆／蔡國強
050 SETOUCHI TRIENNALE
瀬戸内国際芸術祭2025が開催！ 17エリアに255作品がお目見え。
052 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
話題の新作が目白押しの小豆島でアートトリップ。
056 SETOUCHI TRIENNALE NEW WORKS
豊島、女木島、男木島、高松、宇野。見逃せない新作リスト！
064 PRADA INUJIMA PROJECT
妹島和世がパビリオンを新設！ 犬島という新しい環境としての美術館。
OKAYAMA【岡山】
068 RABBIT HOLE
20年かけて壊していく美術館。岡山のラビットホールとは？
072 OKAYAMA ART SUMMIT
岡山芸術交流のテーマは青豆!? 現実と創造が融合する街へ。
HIROSHIMA【広島】
074 SIMOSE ART MUSEUM
水盤に佇むカラフルな箱、坂 茂が設計した下瀬美術館。
076 HIROSHIMA ARCHITECTURE EXHIBITION
建築と展示を贅沢に楽しむ、ひろしま国際建築祭が始まります。
080 NEW MUSEUM
新たな体験を導く最新の美術館。
鳥取県立美術館／UESHIMA MUSEUM／ハイパーミュージアム飯能
長野県立美術館／八戸市美術館
094 MASTERPIECE
巨匠たちの美術館を巡る再生物語。
横浜美術館×丹下健三／島根県立美術館×菊竹清訓／広島市現代美術館×黒川紀章
霞会館記念学習院ミュージアム×前川國男
110 REBORN
空間と機能を一新したミュージアム。
荏原 畠山美術館／大阪市立美術館／三菱一号館美術館
三重県立美術館／泉屋博古館
Regulars
012 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _100
都立明治公園
015 Window on the World
ロッテルダム：巨大渦巻きを載せた美術館がオランダに出現！
コペンハーゲン：〈&Tradition〉が名建築をホテルにリノベーション!
192 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.001　学習院 東別館（旧皇族寮）
196 古今東西 かしゆか商店
Buying No.88　木彫りの熊
200 祐真朋樹 Miracle Closet
No.222　まえばしガレリア
205 News! on Your Fridge
〈エルメス〉のミニマルでかつエレガントなヘッドフォン。
〈ライカ〉が贈る、100年目のモノクロオマージュ。
211 長山智美　デザイン狩人
No.204 〈エトロ〉のホームコレクション。
213 レストラン予報
#141　西麻布〈Minariva〉
217 A Wall Newspaper
●大分：山田紗子がランドスケープを設計！ 動物も人も幸せになる牧場とは？
●東京：絵本作家・ヨシタケシンスケが”大どろぼうの家”に潜入!?
223 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第186回　 異色のインテリアデザイナーから猛売り込み！
猫村さんは今月もがんばっています。
226 Chill CARS
vol.98　Nissan EXA(2nd)
231 Next Issue
さて10月号の特集は…
232 Life@Pet
VOL.274　モフモフの優しい相棒です。
レイン


CASA BRUTUS No. 305

日本のBEST美術館

1,150円 — 2025.08.07電子版あり
CASA BRUTUS No. 305 —『日本のBEST美術館』
