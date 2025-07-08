Casa BRUTUS No.305 試し読みと目次
建築・アートの聖地として世界的に有名になった直島。その黎明期、1992年開館の〈ベネッセハウス ミュージアム〉を皮切りに、直島の数々の建築を手がけてきた安藤忠雄による10番目の施設、館名に初めて「直島」を冠した〈直島新美術館〉が2025年５月末に開館。村上隆、蔡國強、ソ・ドホ、Chim↑Pom from Smappa!Group など、アジアの世界的アーティストの作品を展示する、今、最も注目の美術館です。瀬戸内海の島々を舞台に開催される『瀬戸内国際芸術祭』も３年ぶりに開催。槇文彦が手がけた”ほぼ最後”の県立美術館〈鳥取県立美術館〉が開館し、丹下健三の名作〈横浜美術館〉は長期の改修期間を経てリニューアルオープン。そんな2025年の夏、Casa BRUTUS５年ぶりの美術館特集をお届けします！
CONTENTS
Features
|030
|日本のBEST美術館
|SETOUCHI【瀬戸内】
|032
|
NAOSHIMA NEW MUSEUM OF ART
安藤忠雄の最新、直島新美術館、誕生！
安藤忠雄／ソ・ドホ／Chim↑Pom from Smappa!Group／村上隆／蔡國強
|050
|
SETOUCHI TRIENNALE
瀬戸内国際芸術祭2025が開催！ 17エリアに255作品がお目見え。
|052
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。特別版
話題の新作が目白押しの小豆島でアートトリップ。
|056
|
SETOUCHI TRIENNALE NEW WORKS
豊島、女木島、男木島、高松、宇野。見逃せない新作リスト！
|064
|
PRADA INUJIMA PROJECT
妹島和世がパビリオンを新設！ 犬島という新しい環境としての美術館。
|OKAYAMA【岡山】
|068
|
RABBIT HOLE
20年かけて壊していく美術館。岡山のラビットホールとは？
|072
|
OKAYAMA ART SUMMIT
岡山芸術交流のテーマは青豆!? 現実と創造が融合する街へ。
|HIROSHIMA【広島】
|074
|
SIMOSE ART MUSEUM
水盤に佇むカラフルな箱、坂 茂が設計した下瀬美術館。
|076
|
HIROSHIMA ARCHITECTURE EXHIBITION
建築と展示を贅沢に楽しむ、ひろしま国際建築祭が始まります。
|080
|
NEW MUSEUM
新たな体験を導く最新の美術館。
鳥取県立美術館／UESHIMA MUSEUM／ハイパーミュージアム飯能
長野県立美術館／八戸市美術館
|094
|
MASTERPIECE
巨匠たちの美術館を巡る再生物語。
横浜美術館×丹下健三／島根県立美術館×菊竹清訓／広島市現代美術館×黒川紀章
霞会館記念学習院ミュージアム×前川國男
|110
|
REBORN
空間と機能を一新したミュージアム。
荏原 畠山美術館／大阪市立美術館／三菱一号館美術館
三重県立美術館／泉屋博古館
Regulars
|012
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _100
都立明治公園
|015
|
Window on the World
ロッテルダム：巨大渦巻きを載せた美術館がオランダに出現！
コペンハーゲン：〈&Tradition〉が名建築をホテルにリノベーション!
|192
|
彬子女王のモダン建築めぐり
vol.001 学習院 東別館（旧皇族寮）
|196
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.88 木彫りの熊
|200
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.222 まえばしガレリア
|205
|
News! on Your Fridge
〈エルメス〉のミニマルでかつエレガントなヘッドフォン。
〈ライカ〉が贈る、100年目のモノクロオマージュ。
|211
|
長山智美 デザイン狩人
No.204 〈エトロ〉のホームコレクション。
|213
|
レストラン予報
#141 西麻布〈Minariva〉
|217
|
A Wall Newspaper
●大分：山田紗子がランドスケープを設計！ 動物も人も幸せになる牧場とは？
●東京：絵本作家・ヨシタケシンスケが”大どろぼうの家”に潜入!?
|223
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第186回 異色のインテリアデザイナーから猛売り込み！
猫村さんは今月もがんばっています。
|226
|
Chill CARS
vol.98 Nissan EXA(2nd)
|231
|
Next Issue
さて10月号の特集は…
|232
|
Life@Pet
VOL.274 モフモフの優しい相棒です。
レイン