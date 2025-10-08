Casa BRUTUS No.308 試し読みと目次
1985年9月13日に発売され、今年40周年を迎えた『スーパーマリオブラザーズ』は世界で約4,000万本を売り上げ、当時、史上最も売れたゲームとして大ブームを巻き起こしました。その後、新しいハードが発表されるごとにマリオは進化を遂げ、シリーズ累計4億5,000万本を突破。ゲーム黄金時代の幕を開き、世界で最も有名なアイコンのひとつとなったマリオの誕生秘話とは？ 生みの親である、任天堂の代表取締役フェローの宮本茂にロングインタビューを敢行。わずか40キロバイトのROM容量という制約から生まれたドット絵デザインの秘密から、貴重な開発資料、進化の変遷まで、マリオの世界をデザイン視点から徹底解剖します！
CONTENTS
Features
|スーパーマリオブラザーズとデザイン
|036
|
NINTENDO MUSEUM
マリオの生みの親・宮本茂と
ニンテンドーミュージアムへ。
|048
|
STAGES
まずは全ワールドをおさらい。
引き算が生んだコースデザイン。
|058
|
PIXEL ART
制約と機能から生まれたマリオのデザイン。
|068
|
PLANNING
背景の仕様書から初期のアイデアまで。
『スーパーマリオブラザーズ』の設計図。
|078
|
PROLOGUE
Mr.ビデオからマリオへ。
『スーパーマリオブラザーズ』誕生前夜。
|084
|
EVOLUTION
新しいゲーム機とともに
進化していくマリオの変遷。
|092
|[CHARACTERS] マリオの舞台で活躍するキャラクターたちの移り変わり。
|094
|[ITEMS & OBJECTS] 世界を構築するアイテムやオブジェクトの変遷。
|096
|
TIMELINE
シリーズ24作品で辿る、
マリオの冒険の軌跡。
|102
|
SUPER NINTENDO WORLD
スーパー・ニンテンドー・ワールド in フロリダ。
多層構造で2Dと3Dが交錯する、
マリオ建築の魅力を徹底解剖。
|114
|
3D FIGURES
どこから見ても美しい！ 立体造形のキャラクター図鑑。
|118
|
MOVIE
ゲームを飛び出し駆け巡る、スクリーンの中のマリオ。
|158
|
MY WATCH IN A TIME CAPSULE
百年後時計。2025
Regulars
|020
|
ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _103
静岡新聞・静岡放送東京支社
|023
|
Window on the World
フィラデルフィア：ヘルツォーク＆ド・ムーロン設計のカルダーの美術館。
ストックホルム：デジタル×デザインの人気ホテルがストックホルムにも。
|182
|
櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.164 Ginza Sony Park
|186
|
彬子女王のモダン建築めぐり
vol.004 皇宮警察本部庁舎(旧枢密院)
|190
|
古今東西 かしゆか商店
Buying No.91 内山障子紙
|194
|
祐真朋樹 Miracle Closet
No.223 千葉県文化会館
|199
|
News! on Your Fridge
五十嵐威暢が最後に監修したメモリアルプロダクト。
〈Montana〉初のショールームがオープン!
|205
|
長山智美 デザイン狩人
No.207 アルテック90周年 アニバーサリー家具。
|208
|
レストラン予報
#144 茅場町 勺勺
|209
|
A Wall Newspaper
●広島：堀部安嗣の１坪建築!? 『ひろしま国際建築祭』が開催中！
●建築の可能性は限りなし!? 世界の奇妙な建築の本。
|215
|
ほしよりこ カーサの猫村さん
第189回 「キレイをサボらないでね」と言われても……。
猫村さんは今月もがんばっています。
|218
|
Chill CARS
vol.101 Audi TT (1st)
|223
|
Next Issue
さて2026年１月号の特集は…
|224
|
Life@Pet
VOL.277 自宅と実家の２拠点暮らし。
MUUM