Casa BRUTUS No.308 試し読みと目次

1985年9月13日に発売され、今年40周年を迎えた『スーパーマリオブラザーズ』は世界で約4,000万本を売り上げ、当時、史上最も売れたゲームとして大ブームを巻き起こしました。その後、新しいハードが発表されるごとにマリオは進化を遂げ、シリーズ累計4億5,000万本を突破。ゲーム黄金時代の幕を開き、世界で最も有名なアイコンのひとつとなったマリオの誕生秘話とは？　生みの親である、任天堂の代表取締役フェローの宮本茂にロングインタビューを敢行。わずか40キロバイトのROM容量という制約から生まれたドット絵デザインの秘密から、貴重な開発資料、進化の変遷まで、マリオの世界をデザイン視点から徹底解剖します！

CONTENTS

Features
スーパーマリオブラザーズとデザイン
036 NINTENDO MUSEUM
マリオの生みの親・宮本茂と
ニンテンドーミュージアムへ。
048 STAGES
まずは全ワールドをおさらい。
引き算が生んだコースデザイン。
058 PIXEL ART
制約と機能から生まれたマリオのデザイン。
068 PLANNING
背景の仕様書から初期のアイデアまで。
『スーパーマリオブラザーズ』の設計図。
078 PROLOGUE
Mr.ビデオからマリオへ。
『スーパーマリオブラザーズ』誕生前夜。
084 EVOLUTION
新しいゲーム機とともに
進化していくマリオの変遷。
092 [CHARACTERS] マリオの舞台で活躍するキャラクターたちの移り変わり。
094 [ITEMS & OBJECTS] 世界を構築するアイテムやオブジェクトの変遷。
096 TIMELINE
シリーズ24作品で辿る、
マリオの冒険の軌跡。
102 SUPER NINTENDO WORLD
スーパー・ニンテンドー・ワールド in フロリダ。
多層構造で2Dと3Dが交錯する、
マリオ建築の魅力を徹底解剖。
114 3D FIGURES
どこから見ても美しい！ 立体造形のキャラクター図鑑。
118 MOVIE
ゲームを飛び出し駆け巡る、スクリーンの中のマリオ。
158 MY WATCH IN A TIME CAPSULE
百年後時計。2025
Regulars
020 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _103
静岡新聞・静岡放送東京支社
023 Window on the World
フィラデルフィア：ヘルツォーク＆ド・ムーロン設計のカルダーの美術館。
ストックホルム：デジタル×デザインの人気ホテルがストックホルムにも。
182 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.164　Ginza Sony Park
186 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.004　皇宮警察本部庁舎(旧枢密院)
190　 古今東西 かしゆか商店
Buying No.91　内山障子紙
194 祐真朋樹 Miracle Closet
No.223　千葉県文化会館
199 News! on Your Fridge
五十嵐威暢が最後に監修したメモリアルプロダクト。
〈Montana〉初のショールームがオープン!
205 長山智美　デザイン狩人
No.207　アルテック90周年 アニバーサリー家具。
208 レストラン予報
#144　茅場町　勺勺
209 A Wall Newspaper
●広島：堀部安嗣の１坪建築!? 『ひろしま国際建築祭』が開催中！
●建築の可能性は限りなし!?　世界の奇妙な建築の本。
215 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第189回 「キレイをサボらないでね」と言われても……。
猫村さんは今月もがんばっています。
218 Chill CARS
vol.101　Audi TT (1st)
223 Next Issue
さて2026年１月号の特集は…
224 Life@Pet
VOL.277　自宅と実家の２拠点暮らし。
CASA BRUTUS No. 308

スーパーマリオブラザーズとデザイン

1,150円 — 2025.11.08
