Casa BRUTUS No.308 試し読みと目次

フィラデルフィア：ヘルツォーク＆ド・ムーロン設計のカルダーの美術館。 ストックホルム：デジタル×デザインの人気ホテルがストックホルムにも。

五十嵐威暢が最後に監修したメモリアルプロダクト。 〈Montana〉初のショールームがオープン!

●広島：堀部安嗣の１坪建築!? 『ひろしま国際建築祭』が開催中！ ●建築の可能性は限りなし!? 世界の奇妙な建築の本。

