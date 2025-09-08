Next Issue No. 308 2025年12月号は11月8日発売！
SUPER MARIO BROS.スーパーマリオブラザーズと
デザイン
1985年9月13日に発売され、今年40周年を迎えた
「スーパーマリオブラザーズ」は世界で約4,000万本を売り上げ、
当時、史上最も売れたゲームとして大ブームを巻き起こしました。
その後、新しいハードが発表されるごとにマリオは進化を遂げ、
シリーズ累計4億5,000万本を突破。ゲーム黄金時代の幕を開き、
世界で最も有名なアイコンのひとつとなったマリオの誕生秘話とは？
生みの親であり、任天堂の代表取締役フェローの宮本茂に
ロングインタビューを敢行。わずか40キロバイトのROM容量という
制約から生まれたドット絵デザインの秘密から、貴重な開発資料、
進化の変遷まで、マリオをデザイン視点から徹底解剖します！
特集の内容です！
● 40キロバイトの大傑作「スーパーマリオブラザーズ」のデザイン
● 初期のアイデアから開発資料まで…、マリオの制作秘話
● 〈ニンテンドーミュージアム〉にアートギャラリーが誕生
● 新しいゲーム機と共に進化する、マリオの世界
● マリオ建築ガイド in 米国〈スーパー・ニンテンドー・ワールド〉
● 立体造形、映画…、ゲームを飛び出したマリオのデザイン