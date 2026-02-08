マガジンワールド

Next Issue No. 313 2026年5月号は4月9日発売！

LISTENING ROOM音のいい部屋。

居心地のいい部屋はモノだけで作ることはできず、
そこに流れる空気や匂い、そして音こそ大事なのではないか。
そのような問いかけから始まった2017年のMOOK「音のいい部屋。」
現在はオーディオとデザインやカルチャーがさらに接近しています。
最先端はNYのオーディオデザイナー、デヴォン・ターンブル率いる〈OJAS〉。
そのリスニングルームはアメリカの現代美術館やデザイン博物館から、
NIGO®がデザインする〈NOT A HOTEL TOKYO〉にまで採用されるほど。
そんなデヴォンはこの春、東京に「音のいい部屋。」をリノベで完成させ、
〈KARIMOKU RESEARCH CENTER〉では『間の音』という展覧会を開催。
そこで、最新のリスニングルームを通して理想の「音のいい部屋。」を探ります。

特集の内容です！
● OJASを知っていますか
● 世界のスピーカー・ビルダー案内
● 音のいい部屋：STYLE SAMPLE
● ディーター・ラムスのBRAUN
● オーディオ超入門

CASA BRUTUS No. 312

京都モダンめぐり

1,150円 — 2026.03.09電子版あり
試し読み購入定期購読 (24%OFF)
CASA BRUTUS No. 312 —『京都モダンめぐり』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。