Next Issue No. 313 2026年5月号は4月9日発売！

LISTENING ROOM 音のいい部屋。

居心地のいい部屋はモノだけで作ることはできず、

そこに流れる空気や匂い、そして音こそ大事なのではないか。

そのような問いかけから始まった2017年のMOOK「音のいい部屋。」

現在はオーディオとデザインやカルチャーがさらに接近しています。

最先端はNYのオーディオデザイナー、デヴォン・ターンブル率いる〈OJAS〉。

そのリスニングルームはアメリカの現代美術館やデザイン博物館から、

NIGO®がデザインする〈NOT A HOTEL TOKYO〉にまで採用されるほど。

そんなデヴォンはこの春、東京に「音のいい部屋。」をリノベで完成させ、

〈KARIMOKU RESEARCH CENTER〉では『間の音』という展覧会を開催。

そこで、最新のリスニングルームを通して理想の「音のいい部屋。」を探ります。

特集の内容です！

● OJASを知っていますか

● 世界のスピーカー・ビルダー案内

● 音のいい部屋：STYLE SAMPLE

● ディーター・ラムスのBRAUN

● オーディオ超入門