Next Issue No. 313 2026年5月号は4月9日発売！

LISTENING ROOM音のいい部屋。
居心地のいい部屋はモノだけで作ることはできず、
そこに流れる空気や匂い、そして音こそ大事なのではないか。
そのような問いかけから始まった2017年のMOOK「音のいい部屋。」
現在はオーディオとデザインやカルチャーがさらに接近しています。
最先端はNYのオーディオデザイナー、デヴォン・ターンブル率いる〈OJAS〉。
そのリスニングルームはアメリカの現代美術館やデザイン博物館から、
NIGO®がデザインする〈NOT A HOTEL TOKYO〉にまで採用されるほど。
そんなデヴォンはこの春、東京に「音のいい部屋。」をリノベで完成させ、
〈KARIMOKU RESEARCH CENTER〉では『間の音』という展覧会を開催。
そこで、最新のリスニングルームを通して理想の「音のいい部屋。」を探ります。
● OJASを知っていますか
● 世界のスピーカー・ビルダー案内
● 音のいい部屋：STYLE SAMPLE
● ディーター・ラムスのBRAUN
● オーディオ超入門