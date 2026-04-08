Casa BRUTUS No.314 試し読みと目次
2020年の創業以降、スター建築家による施設を次々と展開するNOT A HOTEL。 この４月は世界的建築家のビャルケ・インゲルス率いるBIGの日本で初めて完成した建築が、 瀬戸内海に浮かぶ離島・佐木島に〈NOT A HOTEL SETOUCHI〉としてオープン。 四方を海に囲まれて７割以上を山々が占める日本の絶景宿は今も発展中です。 一方でアジアのリゾートは、ジェフリー・バワ生誕100周年を記念して、 初期の傑作〈シナモン・ベントータ・ビーチ〉がリニューアルオープン。 アートとサステナブルが融合したバリ島のリゾート、〈ポテトヘッド〉も人気です。 この夏に行きたくなる、日本とアジアの話題の絶景宿を特集します!
CONTENTS
Features
|030
|話題の絶景宿
|032
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NOT A HOTEL SETOUCHI
瀬戸内にBIGによるリゾートが完成！
|042
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INDEX
日本とアジア、絶景の旅へ。この夏を彩る、最新の宿ガイド。
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DESA POTATO HEAD
建築×アート×サステナビリティ、
時代の先を行く、バリ島の絶景宿。
|054
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MOUNTAIN & SEA
日本の山と海、最新の絶景宿へ。
AZUMA FARM Koiwai／GORA KADAN FUJI／Casa CABaN HAYAMA／界 草津／WEAZER西伊豆 廻／リゾナーレ下関
|078
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GEOFFREY BAWA
ジェフリー・バワを求めて、
今、再びスリランカへ。
|088
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ISLAND
島にしかない特別な風景を堪能。
はいむるぶし／sankara hotel & spa Yakushima
ふふ 城ヶ島 海風のしらべ
|096
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THE HANOK HERITAGE
韓国の伝統美を極めた宿。
|104
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GASTRONOMY
料理も景色も美しいガストロノミーへ。
SÉN／彼は誰／Né
|114
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HERITAGE GARDEN
日本庭園という絶景を望む宿。
柳川藩主立花邸 御花／豆家／こもれびの宿 明徳庵
奥道後 壱湯の守 別邸 坪中川
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BEST SELECTIONS
絶景が待つ新しい宿。
Regulars
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _109
高輪ゲートウェイシティ
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Window on the World
トゥナー：ウェグナーの故郷に、ミュージアムがオープン。
プエルト・エスコンディード：キノコのパビリオンがメキシコに出現しました！
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.170 翠門亭
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彬子女王のモダン建築めぐり
vol.010 帝国ホテル二代目本館（ライト館）
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.228 大谷グランド・センター
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News! on Your Fridge
新生〈BALENCIAGA〉の超軽量スニーカー。
ジョージ・ネルソンによるキャビネットシリーズが復刻。
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長山智美 デザイン狩人
No.213 〈モルテーニ〉のジオ・ポンティ コレクション。
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レストラン予報
#150 BOTTEGON
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A Wall Newspaper
● ニューヨーク：SANAAとOMA NYがペアリングした美術館とは…？
● 横浜：成瀬・猪熊が手がけた村野藤吾のレガシーホテル！
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第195回 お客さまは「建築家になる」という少年!?
猫村さんは今月もがんばっています。
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Chill CARS
vol.107 Fiat Multipla
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Next Issue
さて7月号の特集は…
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Life@Pet
VOL.283 西陣の町家で穏やかに暮らす。
銀吉