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Casa BRUTUS No.314 試し読みと目次

2020年の創業以降、スター建築家による施設を次々と展開するNOT A HOTEL。 この４月は世界的建築家のビャルケ・インゲルス率いるBIGの日本で初めて完成した建築が、 瀬戸内海に浮かぶ離島・佐木島に〈NOT A HOTEL SETOUCHI〉としてオープン。 四方を海に囲まれて７割以上を山々が占める日本の絶景宿は今も発展中です。 一方でアジアのリゾートは、ジェフリー・バワ生誕100周年を記念して、 初期の傑作〈シナモン・ベントータ・ビーチ〉がリニューアルオープン。 アートとサステナブルが融合したバリ島のリゾート、〈ポテトヘッド〉も人気です。 この夏に行きたくなる、日本とアジアの話題の絶景宿を特集します!

CONTENTS

Features
030 話題の絶景宿
032 NOT A HOTEL SETOUCHI
瀬戸内にBIGによるリゾートが完成！
042 INDEX
日本とアジア、絶景の旅へ。この夏を彩る、最新の宿ガイド。
044 DESA POTATO HEAD
建築×アート×サステナビリティ、
時代の先を行く、バリ島の絶景宿。
054 MOUNTAIN & SEA
日本の山と海、最新の絶景宿へ。
AZUMA FARM Koiwai／GORA KADAN FUJI／Casa CABaN HAYAMA／界 草津／WEAZER西伊豆 廻／リゾナーレ下関
078 GEOFFREY BAWA
ジェフリー・バワを求めて、
今、再びスリランカへ。
088 ISLAND
島にしかない特別な風景を堪能。
はいむるぶし／sankara hotel & spa Yakushima
ふふ 城ヶ島 海風のしらべ
096 THE HANOK HERITAGE
韓国の伝統美を極めた宿。
104 GASTRONOMY
料理も景色も美しいガストロノミーへ。
SÉN／彼は誰／Né
114 HERITAGE GARDEN
日本庭園という絶景を望む宿。
柳川藩主立花邸 御花／豆家／こもれびの宿 明徳庵
奥道後 壱湯の守 別邸 坪中川
122 BEST SELECTIONS
絶景が待つ新しい宿。
Regulars
012 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE _109
高輪ゲートウェイシティ
015 Window on the World
トゥナー：ウェグナーの故郷に、ミュージアムがオープン。
プエルト・エスコンディード：キノコのパビリオンがメキシコに出現しました！
148 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.170　翠門亭
152 彬子女王のモダン建築めぐり
vol.010　帝国ホテル二代目本館（ライト館）
156 祐真朋樹 Miracle Closet
No.228　大谷グランド・センター
161 News! on Your Fridge
新生〈BALENCIAGA〉の超軽量スニーカー。
ジョージ・ネルソンによるキャビネットシリーズが復刻。
167 長山智美　デザイン狩人
No.213 〈モルテーニ〉のジオ・ポンティ コレクション。
168 レストラン予報
#150　BOTTEGON
169 A Wall Newspaper
● ニューヨーク：SANAAとOMA NYがペアリングした美術館とは…？
● 横浜：成瀬・猪熊が手がけた村野藤吾のレガシーホテル！
175 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第195回　お客さまは「建築家になる」という少年!?
猫村さんは今月もがんばっています。
178 Chill CARS
vol.107　Fiat Multipla
183 Next Issue
さて7月号の特集は…
184 Life@Pet
VOL.283　西陣の町家で穏やかに暮らす。
銀吉


CASA BRUTUS No. 314

日本+アジア 話題の絶景宿

1,150円 — 2026.05.09
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CASA BRUTUS No. 314 —『日本+アジア 話題の絶景宿』
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