マガジンワールド

Casa BRUTUS No.221 試し読みと目次

直島のアートサイトや芸術祭で注目を集めた瀬戸内エリアは、名作建築、美術館、そしてローカルフードの宝庫であり、いまや世界中の人たちの憧れの旅先となっています。
夏の眩しい日差しが似合う瀬戸内海の旅を満喫する秘訣は、香川、岡山、愛媛、広島を寄り道しながら回遊すること。瀬戸内をひとつの文化圏として捉えた新しいシティガイドです。

CONTENTS

Features
025 瀬戸内シティガイド
028 一筆書きの瀬戸内案内。
030 SETOUCHI MAP
032 ART ISLANDS
直島、豊島、犬島、アートの旅。
044 NAOSHIMA
直島、豊島、犬島を3日で攻略。
046 WATER LILIES
モネの「睡蓮」を訪ねる。
052 GREAT MASTERS
街に息づく巨匠たち。
056 ぼくの瀬戸内案内【香川編】
文・岡本 仁　写真・濱田英明
064 UDON
ちょっと遠いうどんが、一番おいしい。
066 ARCHITECTRIP
渋い建築ツアー。
072 MY PLACE
街に一軒、常連になりたい店。
078 ROAD
街を歩けば出会える、路上アート。
080 ぼくの瀬戸内案内【岡山編】
文・岡本 仁　写真・濱田英明
088 ARTRIP
眼福と満腹の美術館めぐり。
092 ぼくの瀬戸内案内【愛媛編】
文・岡本 仁　写真・濱田英明
094 SHIMANAMI KAIDO
しまなみ海道３DAYSホッピング。
100 ぼくの瀬戸内案内【広島編】
文・岡本 仁　写真・濱田英明
104 EATRIP
旅は腹が減るし喉も渇く。
108 SOUVENIR
くるみの木・石村由起子が選ぶ瀬戸内みやげ。
110 SUNRISE EXPRESS
帰り道は、寝台列車で。
113 Special Edition
朝吹真理子
掌編小説「彼女と」

Regulars

014 ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_36
渋谷駅の再開発
019 Window on the World
ロンドン：メキシコ人建築家のパビリオン。
香港：元公共施設のカルチャーセンター。
125 News! on Your Fridge
デザイン、ファッション、家具、
建築etc.の最新ニュース。
126 Casa Brand Archive
ファッション、食、不動産…
気になるブランドニュース。
131 長山智美　デザイン狩人
No.121　カイピアイネンのファブリック
133 レストラン予報
#058　目黒 Cellar Fête
134 祐真朋樹 Miracle Closet
No.152　輪の家　軽井沢・長野
138 櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.84　私たちの家
142 古今東西 かしゆか商店
Buying No.05　宙吹きガラスの風鈴
169 A Wall Newspaper
●『ヴェネチアビエンナーレ建築展』
今年のベスト展示は?
● 巨大な“CDの壁”が出現！
信藤三雄レトロスペクティブ。
178 In & Out Doors
ニューヨーク：ジョージア・オキーフ：ハワイのヴィジョン
バルセロナ：ピカソのキッチン展
183 ほしよりこ　カーサの猫村さん
第102回　素敵なうつわに憧れる猫村さん、
村田の奥さんから名言いただきました！
186 MY MASTERPIECES
ソニア パークの守りたいもの、伝えたいもの。
file:79　ソフィディガールのストールとラフィアバッグ
188 Chill CARS
vol.014　フィアット 126
191 Next Issue
さて９月号の特集は…？
192 Life@Pet
VOL.191　山暮らしの番犬 アントンくん
CASA BRUTUS No. 221

瀬戸内シティガイド

980円 — 2018.07.09
試し読み購入定期購読 (13%OFF)
CASA BRUTUS No. 221 —『瀬戸内シティガイド』
紙版
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