Casa BRUTUS No.221 試し読みと目次
直島のアートサイトや芸術祭で注目を集めた瀬戸内エリアは、名作建築、美術館、そしてローカルフードの宝庫であり、いまや世界中の人たちの憧れの旅先となっています。
夏の眩しい日差しが似合う瀬戸内海の旅を満喫する秘訣は、香川、岡山、愛媛、広島を寄り道しながら回遊すること。瀬戸内をひとつの文化圏として捉えた新しいシティガイドです。
CONTENTS
Features
|025
|瀬戸内シティガイド
|028
|一筆書きの瀬戸内案内。
|030
|SETOUCHI MAP
|032
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ART ISLANDS
直島、豊島、犬島、アートの旅。
|044
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NAOSHIMA
直島、豊島、犬島を3日で攻略。
|046
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WATER LILIES
モネの「睡蓮」を訪ねる。
|052
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GREAT MASTERS
街に息づく巨匠たち。
|056
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ぼくの瀬戸内案内【香川編】
文・岡本 仁 写真・濱田英明
|064
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UDON
ちょっと遠いうどんが、一番おいしい。
|066
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ARCHITECTRIP
渋い建築ツアー。
|072
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MY PLACE
街に一軒、常連になりたい店。
|078
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ROAD
街を歩けば出会える、路上アート。
|080
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ぼくの瀬戸内案内【岡山編】
文・岡本 仁 写真・濱田英明
|088
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ARTRIP
眼福と満腹の美術館めぐり。
|092
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ぼくの瀬戸内案内【愛媛編】
文・岡本 仁 写真・濱田英明
|094
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SHIMANAMI KAIDO
しまなみ海道３DAYSホッピング。
|100
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ぼくの瀬戸内案内【広島編】
文・岡本 仁 写真・濱田英明
|104
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EATRIP
旅は腹が減るし喉も渇く。
|108
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SOUVENIR
くるみの木・石村由起子が選ぶ瀬戸内みやげ。
|110
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SUNRISE EXPRESS
帰り道は、寝台列車で。
|113
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Special Edition
朝吹真理子
掌編小説「彼女と」
Regulars
|014
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ホンマタカシ
TOKYO NEW SCAPES
NEW SCAPE_36
渋谷駅の再開発
|019
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Window on the World
ロンドン：メキシコ人建築家のパビリオン。
香港：元公共施設のカルチャーセンター。
|125
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News! on Your Fridge
デザイン、ファッション、家具、
建築etc.の最新ニュース。
|126
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Casa Brand Archive
ファッション、食、不動産…
気になるブランドニュース。
|131
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長山智美 デザイン狩人
No.121 カイピアイネンのファブリック
|133
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レストラン予報
#058 目黒 Cellar Fête
|134
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祐真朋樹 Miracle Closet
No.152 輪の家 軽井沢・長野
|138
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櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。
vol.84 私たちの家
|142
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古今東西 かしゆか商店
Buying No.05 宙吹きガラスの風鈴
|169
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A Wall Newspaper
●『ヴェネチアビエンナーレ建築展』
今年のベスト展示は?
● 巨大な“CDの壁”が出現！
信藤三雄レトロスペクティブ。
|178
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In & Out Doors
ニューヨーク：ジョージア・オキーフ：ハワイのヴィジョン
バルセロナ：ピカソのキッチン展
|183
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ほしよりこ カーサの猫村さん
第102回 素敵なうつわに憧れる猫村さん、
村田の奥さんから名言いただきました！
|186
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MY MASTERPIECES
ソニア パークの守りたいもの、伝えたいもの。
file:79 ソフィディガールのストールとラフィアバッグ
|188
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Chill CARS
vol.014 フィアット 126
|191
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Next Issue
さて９月号の特集は…？
|192
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Life@Pet
VOL.191 山暮らしの番犬 アントンくん