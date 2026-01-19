ku:nel vol. 62 試し読みと目次

李家幽竹さんが解説！ 風水の基礎知識 やっておきたいこと、 やらないほうがいいこと。

風水で幸せを呼び込む、 心地よい台北の住まい。 Marc Linさん／CL Wangさん／浅田友里恵さん

風水と住まい。 辛酸なめ子さんが訪ねる、風水師の家。

山でかなえた理想の棲家。 堀江直子さん／柳原久子さん

心の豊かさをつくり出す、 気持ちのいい住まい。 小林 恭さん、小林マナさん 引田 舞さん、鈴木善雄さん／宇藤えみさん ゲオルグ・ハレンスレーベンさん、アン・グットマンさん

花と緑のある空間づくり。 櫛部美佐子さん／Ayakoさん、Shoさん／布山 瞳さん

ふたり暮らしの“快適”を考えた、 住まいのリセット。 棚橋真貴子さん／白鳥ゆり子さん／西村悦子さん

心を注ぎ築いていく、 大人のひとり暮らしを楽しむ家。 山本亜由美さん／小川 糸さん／山本浩未さん

幸せを引き寄せる、 住まいの整え方。

連載

わたしのおすすめの逸品

心ときめく「マイ定番」

島田順子 フランスの日々、日本の日々。

『春が待ち遠しくて、大好きな模様替えを！』

松浦弥太郎 60歳からのきほん

『明日が楽しみ、いつも。』

ヤマザキマリ わたしの扉の向う側

『山小屋の未亡人』

ウェルネス・ビューティ ジャーナル

きれいと元気は、清潔感のある口元から！

クウネル・チョイス

私の読書時間 穂村 弘さん

映画好きの３本 美木ちがやさん

住まいの履歴 望木康代さん