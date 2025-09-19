ku:nel vol. 60 試し読みと目次
目次
特集
なにしろ「フランスびいき♡」なもので
01 ベレー帽
石川三千花さん／フランス女優の着こなし方に学べ！
02 エッフェル塔
酒巻洋子さん／エッフェル塔への愛があふれるグッズたち。
03 リサとガスパール
平澤まりこさん／作者のアトリエを訪ねて
04 エルメスのスカーフ
山本ちえさん／セレブたちのスタイル／豆知識
05 レペット
川邉サチコさん／セレブを魅了するレペット／レペットが紡ぐ78年
06 フレンチブルドッグ
中岡創一さん／海外セレブたちの愛犬
07 セルジュ・ゲンズブール
サエキけんぞうさん／美女たちもゲンズブールが好き！／大塚寧々さん
08 ブリジット・タナカ
デザイナーインタビュー／雅姫さん／大塚博美さん／桜井かおりさん
09 ショコラ
木戸美由紀さん／パリで注目のショコラティエ／日本で買えるパリのショコラティエ
10 モンブラン
大森由紀子さん
11 フランス雑貨
荻野玲子さん
12 フランス文房具
菅 未里さん／高畑正幸さん
13 フレンチポップス
木戸玲子さん／カヒミ・カリィさん／名津井麻真さん／Babymaryさん
14 アニエスベー
福田麻琴さん／德田民子さん／アニエスベーの50年
15 アスティエ
藤原美智子さん／クリエーターに聞く、アスティエの魅力。
16 サヴィニャック
小柳 帝さん／サヴィニャックと作品
17 ジャック・タチ
ジャック・タチと映画／いとうせいこうさん／堀内隆志さん／前田ひさえさん
18 バゲット
茂木恵実子さん／パン野ゆりさん／じゃんぽ～る西さん
19 ル・クルーゼ
結城アンナさん
20 スープ ド ポワソンやカスレ
櫻井信一郎さん／宇佐見紀子さん／横溝なおこさん／渡辺麻紀さん
21 カフェオレボウル
山本ゆりこさん
22 星の王子さま
中嶋朋子さん
23 フランス車
３つのブランド／フレンチカー好きスナップ
ku:nel
ウェルネス・ビューティ大賞
偏愛的ベスト美容アイテム29
連載
わたしのおすすめの逸品
心ときめく「マイ定番」
島田順子 フランスの日々、日本の日々。
『古き良きパリがあるモンマルトルに暮らして。』
松浦弥太郎 60歳からのきほん
『明日が楽しみ、いつも。』
ヤマザキマリ わたしの扉の向う側
『ニコルとMANGA』
クウネル・チョイス
私の読書時間 石井千湖さん
映画好きの３本 渡辺真起子さん
住まいの履歴 吉田 愛さん