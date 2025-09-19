ku:nel vol. 60 試し読みと目次

15 アスティエ 藤原美智子さん／クリエーターに聞く、アスティエの魅力。

09 ショコラ 木戸美由紀さん／パリで注目のショコラティエ／日本で買えるパリのショコラティエ

07 セルジュ・ゲンズブール サエキけんぞうさん／美女たちもゲンズブールが好き！／大塚寧々さん

06 フレンチブルドッグ 中岡創一さん／海外セレブたちの愛犬

05 レペット 川邉サチコさん／セレブを魅了するレペット／レペットが紡ぐ78年

04 エルメスのスカーフ 山本ちえさん／セレブたちのスタイル／豆知識

03 リサとガスパール 平澤まりこさん／作者のアトリエを訪ねて

02 エッフェル塔 酒巻洋子さん／エッフェル塔への愛があふれるグッズたち。

01 ベレー帽 石川三千花さん／フランス女優の着こなし方に学べ！

なにしろ「フランスびいき♡」なもので

連載

わたしのおすすめの逸品

心ときめく「マイ定番」

島田順子 フランスの日々、日本の日々。

『古き良きパリがあるモンマルトルに暮らして。』

松浦弥太郎 60歳からのきほん

『明日が楽しみ、いつも。』

ヤマザキマリ わたしの扉の向う側

『ニコルとMANGA』

クウネル・チョイス

私の読書時間 石井千湖さん

映画好きの３本 渡辺真起子さん

住まいの履歴 吉田 愛さん