ku:nel vol. 63 試し読みと目次
目次
特集
これからを生きるための「言葉の力」。
清水ミチコさんが選んだ
なんだか、幸せな気持ちになれる
『ちびまる子ちゃん』の言葉。
私が心を動かされた、大切にしている言葉。
ヤマザキマリさん／香菜子さん／西川美和さん／神田伯山さん
小川 糸さん／木南晴夏さん／安達茉莉子さん
津田健次郎さん／カヒミ・カリィさん／小原 晩さん
山本容子さん／井上荒野さん／高橋成美さん
三角みづ紀さん／奥寺佐渡子さん／千種創一さん
宮島未奈さん／LiLiCoさん／永井玲衣さん
岩里祐穂さん／池澤春菜さん／中川正子さん／飯島望未さん
ジェーン・スーさん、堀井美香さん
『オーバー ザ サン』の寄り添う言葉。
伊藤亜和さん
俵 万智さんと考える、
心をもっと豊かにする言葉の力。
乙女の心に宝石のように輝く
『ベルサイユのばら』に秘められた名言。
湯山玲子さん
あの人が残した、かっこよく生きるための言葉。
森 瑤子／樹木希林／宇野千代／レイチェル・カーソン
安井かずみ／シモーヌ・ド・ボーヴォワール／沢村貞子
映画・ドラマでキャッチ
あの人が発していたかっこいい言葉に降参。
石川三千花さん／吉田 潮さん
死語？ すれすれ？ 危機にある言葉を慈しむ。
飯間浩明さん × 酒井順子さん
お金にまつわる名言から学ぶ
幸せに生きるためのお金との向き合い方。
ひうらさとるさん／小野龍光さん
若い人の価値観や心理がわかる
辛酸なめ子さんが読み解く「若者言葉」。
—もっと自分のことが好きになれる—
齋藤 孝さんの解説で哲学を読む、
心が元気になる、ニーチェの言葉。
みうらじゅんさんが説く
ゆるく、楽しく、機嫌よく生きるための言葉。
健康であればこそ！ すぐ実践、
新・養生訓。
連載
わたしのおすすめの逸品
心ときめく「マイ定番」
島田順子 フランスの日々、日本の日々。
『スタッフと一緒に久しぶりに帰った田舎の家。』
松浦弥太郎 60歳からのきほん
『明日が楽しみ、いつも。』
ヤマザキマリ わたしの扉の向う側
『わたしはわたしを愛す』
ウェルネス・ビューティ ジャーナル
暑さに負けない、夏の肌養生。
クウネル・チョイス
私の読書時間 山脇りこさん
映画好きの３本 川島小鳥さん
住まいの履歴 望月早苗さん