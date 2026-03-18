ku:nel vol. 63 試し読みと目次

特集

これからを生きるための「言葉の力」。

清水ミチコさんが選んだ

なんだか、幸せな気持ちになれる

『ちびまる子ちゃん』の言葉。

私が心を動かされた、大切にしている言葉。

ヤマザキマリさん／香菜子さん／西川美和さん／神田伯山さん

小川 糸さん／木南晴夏さん／安達茉莉子さん

津田健次郎さん／カヒミ・カリィさん／小原 晩さん

山本容子さん／井上荒野さん／高橋成美さん

三角みづ紀さん／奥寺佐渡子さん／千種創一さん

宮島未奈さん／LiLiCoさん／永井玲衣さん

岩里祐穂さん／池澤春菜さん／中川正子さん／飯島望未さん

ジェーン・スーさん、堀井美香さん

『オーバー ザ サン』の寄り添う言葉。

伊藤亜和さん

俵 万智さんと考える、

心をもっと豊かにする言葉の力。

乙女の心に宝石のように輝く

『ベルサイユのばら』に秘められた名言。

湯山玲子さん

あの人が残した、かっこよく生きるための言葉。

森 瑤子／樹木希林／宇野千代／レイチェル・カーソン

安井かずみ／シモーヌ・ド・ボーヴォワール／沢村貞子

映画・ドラマでキャッチ

あの人が発していたかっこいい言葉に降参。

石川三千花さん／吉田 潮さん

死語？ すれすれ？ 危機にある言葉を慈しむ。

飯間浩明さん × 酒井順子さん

お金にまつわる名言から学ぶ

幸せに生きるためのお金との向き合い方。

ひうらさとるさん／小野龍光さん

若い人の価値観や心理がわかる

辛酸なめ子さんが読み解く「若者言葉」。

—もっと自分のことが好きになれる—

齋藤 孝さんの解説で哲学を読む、

心が元気になる、ニーチェの言葉。

みうらじゅんさんが説く

ゆるく、楽しく、機嫌よく生きるための言葉。

健康であればこそ！ すぐ実践、

新・養生訓。