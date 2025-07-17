ku:nel vol. 59 試し読みと目次
目次
特集
素敵な大人になるためにしたいこと、やめること
やめること、したいこと。かっこいい人の流儀。
板谷由夏さん／浅野順子さん
ジェーン・スーさん 伊藤亜和さん対談
私たちが思う素敵な大人について。
愛したり、反発したり。
母が娘に伝えた素敵な大人への道。
平野レミさん／甘糟りり子さん
神津はづきさん／小川 糸さん
林 真理子さんが解く、成熟できる女性とは？
ファッションも暮らしもお手本にしたい、
向田邦子の美しい生き方。
川邉サチコさん
私を成長させてくれた、かっこいい大人たち。
おしゃれの履歴書。
島田順子さん／結城アンナさん
自分らしく、自由に。
ぶれないおしゃれが素敵な人たち。
長谷川弘美さん／杉山育子さん／久保まゆみさん／小川夢乃さん
地曳いく子さんが斬る！
おしゃれな人のヘアスタイルは何が違うのか？
映画が教えてくれるチャーミングな大人の魅力。
美木ちがやさん／西山栄子さん／金原由佳さん／渡辺真起子さん
「捨てる、やめる、手放す」がキーワード、
生き方のヒントをくれる本が売れています。
昼田祥子さんが気づいた、
服を1000枚捨てたら、心に幸せが入ってきた。
住まいを小さく、持ち物は最小限にしたら
暮らしがうまく回り出しました。
佐藤可士和さんが心掛ける、
シンプルにすれば暮らしが心地いい。
辛酸なめ子さんがアップデート
これまでの常識が通じない新・大人のマナー。
一田憲子さんが続けている
前向きマインドの作り方7
齋藤 薫さんが提案
大人になったらインナーケアが大切です。
連載
わたしのおすすめの逸品
心ときめく「マイ定番」
島田順子 フランスの日々、日本の日々。
『好きなアートが調和するパリのアパルトマン。』
松浦弥太郎 60歳からのきほん
『明日が楽しみ、いつも。』
ヤマザキマリ わたしの扉の向う側
『エレナの依頼』
ウェルネス・ビューティ ジャーナル
明るさ、立体感、血色感がカギ。
おしゃれに見せる大人メイクの極意。
クウネル・チョイス
私の読書時間 クリス智子さん
映画好きの３本 久保京子さん
住まいの履歴 大谷有紀さん