ku:nel vol. 59 試し読みと目次

特集

素敵な大人になるためにしたいこと、やめること

やめること、したいこと。かっこいい人の流儀。

板谷由夏さん／浅野順子さん

ジェーン・スーさん 伊藤亜和さん対談

私たちが思う素敵な大人について。

愛したり、反発したり。

母が娘に伝えた素敵な大人への道。

平野レミさん／甘糟りり子さん

神津はづきさん／小川 糸さん

林 真理子さんが解く、成熟できる女性とは？

ファッションも暮らしもお手本にしたい、

向田邦子の美しい生き方。

川邉サチコさん

私を成長させてくれた、かっこいい大人たち。

おしゃれの履歴書。

島田順子さん／結城アンナさん

自分らしく、自由に。

ぶれないおしゃれが素敵な人たち。

長谷川弘美さん／杉山育子さん／久保まゆみさん／小川夢乃さん

地曳いく子さんが斬る！

おしゃれな人のヘアスタイルは何が違うのか？

映画が教えてくれるチャーミングな大人の魅力。

美木ちがやさん／西山栄子さん／金原由佳さん／渡辺真起子さん

「捨てる、やめる、手放す」がキーワード、

生き方のヒントをくれる本が売れています。

昼田祥子さんが気づいた、

服を1000枚捨てたら、心に幸せが入ってきた。

住まいを小さく、持ち物は最小限にしたら

暮らしがうまく回り出しました。

佐藤可士和さんが心掛ける、

シンプルにすれば暮らしが心地いい。

辛酸なめ子さんがアップデート

これまでの常識が通じない新・大人のマナー。

一田憲子さんが続けている

前向きマインドの作り方7

齋藤 薫さんが提案

大人になったらインナーケアが大切です。