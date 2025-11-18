ku:nel vol. 61 試し読みと目次

特集

なぜ、あの人はおしゃれに見えるのか？

パリ・東京、最新スナップ194

スナップ常連さんのマイスタイル’26

持田香織さん／石川三千花さん／とよた真帆さん／岡本敬子さん

中嶋美穂さん／美木ちがやさん／山村ヒロミさん／滝口和代さん

雅姫さん／片山優子さん

おしゃれなパリジェンヌの着こなしをチェック！

モード最先端にいたパリジェンヌ。

３つのスタイルを拝見。

シトウレイさんがコレクション会場でキャッチ！

パリコレで出会ったおしゃれマダムたち。

仕事仲間たちのおしゃれ模様。

KiKi Inc. ／ goe°n ／ アズ ノゥ アズ

お互いを刺激し合う、

大切なおしゃれ仲間。

原 由美さん×大石みさきさん／島田今日子さん×中西千帆子さん

宅間頼子さん×川村明子さん／三上津香沙さん×引田かおりさん

上級者ならでは!?

昔の服で痛快おしゃれ。

安野ともこさん／五十嵐まり子さん／アミタ マリさん／浅野順子さん

憧れモデルたちは今もおしゃれでフレッシュ。

高橋里奈さん／小野寺真利さん／岩井ヨシエさん／田辺あゆみさん／田中久美子さん

川邉さんファミリー、ジャケットを楽しむ！

おしゃれ好き、おしゃれ上手な

ファミリースナップ。

UDAさん・宇田川真央さん父娘／野村紘子さん・友里さん母娘、ほか

アウトドア仲間のおしゃれスタイル。

渡辺真起子さん・前田 景さん・たかはしよしこさん

菊池礼香さん・工藤晶子さん／荒井博子さん・昭久さん

シルバーヘアで広がるおしゃれの楽しみ。

島田順子さん／広田とも子さん／松本智恵子さん／NORIKOさん

カジュアルでも個性あふれる、パリジャンスタイル。

地曳いく子さんがレクチャー。

流行っているからって、似合うとは限らない！

センスがいい人に見える流行の取り入れ方。

結城アンナさん、この春に着たいもの。

眼鏡とヘアスタイルで、私らしいおしゃれの完成。

パリジェンヌがこだわる、眼鏡と髪の相性。

海外セレブたちの眼鏡とヘアの素敵な関係。