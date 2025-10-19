&Premium No. 145 試し読みと目次

マガジンワールド

no.145 January 2026

features
022

COOKING LOVERS’ KITCHENS
料理好きの台所。

 
024

GOOD COOKS’ KITCHENS
使い勝手のいい、料理好きの台所。
朝倉佳子　佐古加奈子　角田 淳　石岡真実　脇もとこ　稲数麻子・髙橋智也
塩山奈央　岡崎真悟・岡崎あかね　田原奈緒美　シモン キャンフェル・杉浦由紀
長田佳子　仁平 綾　村松（片桐）亮　佐原広祐・佐原敦美　橋本直征　小堀紀代美

 
078

KITCHEN & TOOLS OF MARGARET HOWELL
マーガレット・ハウエルのキッチンと道具。

 
091

PRACTICAL KITCHEN CONSUMABLES
料理上手が選ぶ、本当に使いやすい消耗品。
長尾智子　河井菜摘　麻生要一郎

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
016
&style
「Hands and Tools」
 
099
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈アラジン／ティファール〉
 
101
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈グッチ〉ほか
 
115
nanuk & premium
「アルバムのこと」
 
116
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「アール・ゼ・メチエ」ほか
 
122
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「國家鐵道博物館周辺」ほか
 
128
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「亀岡」ほか
 
134
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「蒸籠で作る、冬の始まりの献立」
 
136
&NEKO
だって、ねこだもん。
「食いしん坊兄弟、ウメタとキンタ」
 
137
&CAR LIFE
私とクルマ。
「峯野アグネス×日産 スカイライン GT-X」
 
138
&Beauty
キレイの理屈
〈Koh Gen Do／ファス〉
 
140
&food
Ｐレミアム通信
「木枯らし吹く夜は、
秘密のロシア料理店へ」
 
144
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「果てしのない好奇心」
 
145
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「手間なくおいしく炊ける、作家ものの土鍋」
 
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈FAS〉のボディミルク」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 145

料理好きの台所。

980円 — 2025.11.19
アンド プレミアム No. 145 —『料理好きの台所。』
紙版
