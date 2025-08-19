&Premium No. 143 試し読みと目次
no.143 November 2025
features
020
BEAUTIFUL THINGS
美しい、ということ。
028
Words
あの人が「美しい」について語った言葉。
032
Thought
あなたにとって「美しいもの」とは。
038
Living with Crafts
美しい工芸品と暮らす人。
044
Living with Art
アートに囲まれた、美しい住まい。
050
Masterpiece
時代を超えて愛される、美しい日用品。
056
Way of Life
あの人の生き方の美学。
062
Movies
美意識を学ぶ、映画案内。
068
Beauty in Sincerity
纏いたいのは、誠実で美しいもの。井伊百合子のもの選び。
083
The Craftsmanship of minä perhonen
〈ミナ ペルホネン〉が大切にしている、真摯で美しいものづくりの現場。
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
016
&style
「Good Feeling」
082
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈マーシャル／エイラス〉
107
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈シャネル〉ほか
119
nanuk & premium
「星座のこと」
120
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「バック通り周辺」ほか
126
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「永春」ほか
132
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「吉田山」ほか
138
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「根菜を使った秋のはじまりの献立」
140
&NEKO
だって、ねこだもん。
「ツチノコフォルムが愛らしい、メープル」
141
&CAR LIFE
私とクルマ。
「中村まや×ダイハツ ミゼットⅡ」
142
&Beauty
キレイの理屈
〈メディプラス／SK-II〉
144
&food
Ｐレミアム通信
「秋には昼飲み。
赤羽の極楽居酒屋へ。」
148
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「春風が吹くとき」
149
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「塩入れに使いたい、
作家による蓋もの容器」
150
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈スターレーン〉のきれいな赤ワイン」
次号予告
