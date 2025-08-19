&Premium No. 143 試し読みと目次

no.143 November 2025

features

020

BEAUTIFUL THINGS

美しい、ということ。

028

Words

あの人が「美しい」について語った言葉。

032

Thought

あなたにとって「美しいもの」とは。

038

Living with Crafts

美しい工芸品と暮らす人。

044

Living with Art

アートに囲まれた、美しい住まい。

050

Masterpiece

時代を超えて愛される、美しい日用品。

056

Way of Life

あの人の生き方の美学。

062

Movies

美意識を学ぶ、映画案内。

068

Beauty in Sincerity

纏いたいのは、誠実で美しいもの。井伊百合子のもの選び。

083

The Craftsmanship of minä perhonen

〈ミナ ペルホネン〉が大切にしている、真摯で美しいものづくりの現場。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

016

&style

「Good Feeling」

082

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈マーシャル／エイラス〉

107

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈シャネル〉ほか

119

nanuk & premium

「星座のこと」

120

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「バック通り周辺」ほか

126

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「永春」ほか

132

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「吉田山」ほか

138

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「根菜を使った秋のはじまりの献立」

140

&NEKO

だって、ねこだもん。

「ツチノコフォルムが愛らしい、メープル」

141

&CAR LIFE

私とクルマ。

「中村まや×ダイハツ ミゼットⅡ」

142

&Beauty

キレイの理屈

〈メディプラス／SK-II〉

144

&food

Ｐレミアム通信

「秋には昼飲み。

赤羽の極楽居酒屋へ。」

148

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「春風が吹くとき」

149

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「塩入れに使いたい、

作家による蓋もの容器」

150

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈スターレーン〉のきれいな赤ワイン」

