マガジンワールド

Next Issue No.151 – 5月20日 (水) 発売発売

次号特集は、いい生き方、いい仕事のためにあの人が大切にしていること。
「仕事と生き方」
明日からの仕事を頑張りたくなる映画。時間と余白、休むについて考える。
 

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〈ヤエカ〉とのダブルネーム「ブックポケット」がセットに。

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アンド プレミアム No. 150

花と緑のある暮らし。

980円 — 2026.04.20
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アンド プレミアム No. 150 —『花と緑のある暮らし。』
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