Next Issue No.151 – 5月20日 (水) 発売発売
次号特集は、いい生き方、いい仕事のためにあの人が大切にしていること。
「仕事と生き方」
明日からの仕事を頑張りたくなる映画。時間と余白、休むについて考える。
【数量限定】
https://andpremium.jp/subscription/
公式ウェブサイトhttps://andpremium.jp
Facebookは facebook.com/AndPremium2013
「仕事と生き方」
明日からの仕事を頑張りたくなる映画。時間と余白、休むについて考える。
【数量限定】
定期購読に特別プランが登場。
〈ヤエカ〉とのダブルネーム「ブックポケット」がセットに。
https://andpremium.jp/subscription/
公式ウェブサイトhttps://andpremium.jp
音楽、映画、アート、日用品、犬、猫、占い…毎日配信中！
Facebookは facebook.com/AndPremium2013
X（旧Twitter）は @and_Premium
Instagramは @and_premium