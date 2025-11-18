&Premium No. 146 試し読みと目次

no.146 February 2026

features

020

TRIP TO SEOUL

ひとりでも、韓国・ソウルへ。

022

CALM TIME

静かな時間を過ごす。

030

DAILY ESSENTIALS

暮らしを感じる日用品に出合う。

034

BACK ALLEYS OF MARKETS

歩きたくなる、市場の路地裏。

040

TTEOK & TEA

トックと伝統茶を味わいに。

044

BOOKSTORES

カルチャーのある本屋へ。

048

RENOWNED TASTES

家族で受け継ぐ、ソウルフルな名店。

056

SPOTS FOR SOLO DINING

ひとりごはんスポットガイド。

& Seoul

060 城北洞 ソンブクドン

064 延禧洞 ヨニドン

068 望遠洞 マンウォンドン

072 漢南洞 ハンナムドン

076

TWO-DAY TRIP PLANS

ソウル好き７人の、１泊２日旅プラン。

石井佳苗 西 淑 森岡督行 川島小鳥 ナカムラクニオ 相馬夕輝 米田恭子

080

HAN YOUNGSOO

ハン・ヨンスの写真で観る、

ソウルの風景。

095

TRADITIONAL RESIDENCE

& SPOTS IN SEOUL

韓屋 ハノク での美しい暮らしと、

伝統を感じるスポットへ。

regulars

007

&days

よい一日を、このアイテムと

014

&style

「ソウルを歩いて」

094

&TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈バルミューダ／ミーレ〉

107

&selection

THINGS for BETTER LIFE

〈バーバリー〉ほか

119an>nanuk & premium

「褒められること」

120

&Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「シャロンヌ通り」ほか

126

&Taipei

片倉真理の台北漫遊指南

「東區 南」ほか

132

&Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「後院通」ほか

138

&COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「冬野菜と魚介たっぷりのおもてなし料理」

140

&NEKO

だって、ねこだもん。

「しなやかボディが自慢のごまちゃん」

141

&CAR LIFE

私とクルマ。

「中村弘子×フォルクスワーゲン T-Cross」

142

&Beauty

キレイの理屈

〈イソップ／シャネル〉

144

&food

Ｐレミアム通信

「おしゃれなカクテル」

148

&BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「もやもやした気分」

149

&Lifelong Items

これから20年、使いたい日用品。

「アクセサリーケース」

146

&NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「トリプルコラボのダウンコート」

