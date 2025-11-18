マガジンワールド

&Premium No. 146 試し読みと目次

no.146 February 2026

features
020

TRIP TO SEOUL
ひとりでも、韓国・ソウルへ。

 
022

CALM TIME
静かな時間を過ごす。

 
030

DAILY ESSENTIALS
暮らしを感じる日用品に出合う。

 
034

BACK ALLEYS OF MARKETS
歩きたくなる、市場の路地裏。

 
040

TTEOK & TEA
トックと伝統茶を味わいに。

 
044

BOOKSTORES
カルチャーのある本屋へ。

 
048

RENOWNED TASTES
家族で受け継ぐ、ソウルフルな名店。

 
056

SPOTS FOR SOLO DINING
ひとりごはんスポットガイド。

 

& Seoul

060 　城北洞ソンブクドン
064 　延禧洞ヨニドン
068　望遠洞マンウォンドン
072 　漢南洞ハンナムドン

 
076

TWO-DAY TRIP PLANS
ソウル好き７人の、１泊２日旅プラン。
石井佳苗　西 淑　森岡督行　川島小鳥　ナカムラクニオ　相馬夕輝　米田恭子

 
080

HAN YOUNGSOO
ハン・ヨンスの写真で観る、
ソウルの風景。

 
095

TRADITIONAL RESIDENCE
& SPOTS IN SEOUL
韓屋ハノクでの美しい暮らしと、
伝統を感じるスポットへ。

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「ソウルを歩いて」
 
094
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈バルミューダ／ミーレ〉
 
107
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈バーバリー〉ほか
 
119an>nanuk & premium
「褒められること」
 
120
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「シャロンヌ通り」ほか
 
126
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「東區 南」ほか
 
132
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「後院通」ほか
 
138
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「冬野菜と魚介たっぷりのおもてなし料理」
 
140
&NEKO
だって、ねこだもん。
「しなやかボディが自慢のごまちゃん」
 
141
&CAR LIFE
私とクルマ。
「中村弘子×フォルクスワーゲン T-Cross」
 
142
&Beauty
キレイの理屈
〈イソップ／シャネル〉
 
144
&food
Ｐレミアム通信
「おしゃれなカクテル」
 
148
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「もやもやした気分」
 
149
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「アクセサリーケース」
 
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「トリプルコラボのダウンコート」
次号予告
 


