&Premium No. 146 試し読みと目次
no.146 February 2026
features
020
TRIP TO SEOUL
ひとりでも、韓国・ソウルへ。
022
CALM TIME
静かな時間を過ごす。
030
DAILY ESSENTIALS
暮らしを感じる日用品に出合う。
034
BACK ALLEYS OF MARKETS
歩きたくなる、市場の路地裏。
040
TTEOK & TEA
トックと伝統茶を味わいに。
044
BOOKSTORES
カルチャーのある本屋へ。
048
RENOWNED TASTES
家族で受け継ぐ、ソウルフルな名店。
056
SPOTS FOR SOLO DINING
ひとりごはんスポットガイド。
& Seoul
060 城北洞
064 延禧洞
068 望遠洞
072 漢南洞
076
TWO-DAY TRIP PLANS
ソウル好き７人の、１泊２日旅プラン。
石井佳苗 西 淑 森岡督行 川島小鳥 ナカムラクニオ 相馬夕輝 米田恭子
080
HAN YOUNGSOO
ハン・ヨンスの写真で観る、
ソウルの風景。
095
TRADITIONAL RESIDENCE
& SPOTS IN SEOUL
韓屋での美しい暮らしと、
伝統を感じるスポットへ。
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「ソウルを歩いて」
094
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈バルミューダ／ミーレ〉
107
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈バーバリー〉ほか
119an>nanuk & premium
「褒められること」
120
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「シャロンヌ通り」ほか
126
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「東區 南」ほか
132
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「後院通」ほか
138
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「冬野菜と魚介たっぷりのおもてなし料理」
140
&NEKO
だって、ねこだもん。
「しなやかボディが自慢のごまちゃん」
141
&CAR LIFE
私とクルマ。
「中村弘子×フォルクスワーゲン T-Cross」
142
&Beauty
キレイの理屈
〈イソップ／シャネル〉
144
&food
Ｐレミアム通信
「おしゃれなカクテル」
148
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「もやもやした気分」
149
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「アクセサリーケース」
146
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「トリプルコラボのダウンコート」
次号予告
