Next Issue No.150 – 4月20日 (月) 発売
次号特集は、花や草木と過ごす、心が潤う、やすらかな時間について。
「花を愛でる、緑と暮らす」
緑あふれる心地よい住まい。花のしつらえ。グリーンフィンガーの読書案内…。
【数量限定】
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「花を愛でる、緑と暮らす」
緑あふれる心地よい住まい。花のしつらえ。グリーンフィンガーの読書案内…。
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