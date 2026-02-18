マガジンワールド

Next Issue No.150 – 4月20日 (月) 発売

次号特集は、花や草木と過ごす、心が潤う、やすらかな時間について。
「花を愛でる、緑と暮らす」
緑あふれる心地よい住まい。花のしつらえ。グリーンフィンガーの読書案内…。
 

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定期購読に特別プランが登場。
〈ヤエカ〉とのダブルネーム「ブックポケット」がセットに。

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アンド プレミアム No. 149

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アンド プレミアム No. 149 —『これからの、スタンダード。』
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